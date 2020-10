Un tribunal concede la libertad al expresidente colombiano, Álvaro Uribe

Actualizada 11/10/2020 a las 10:15

El tribunal de control de garantías de Bogotá ha concedido este sábado la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de su arresto domiciliario al argumentar que no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos, informa 'El Tiempo'.

Uribe, bajo detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo del Tribunal Supremo, en calidad de senador, está siendo investigado desde el año 2018 a través de la Ley 600 por un supuesto delito de manipulación de testigos, al sobornar a un grupo de presos paramilitares para que no testificasen en su contra.

Sin embargo, después de que Uribe renunciara a su escaño, el representante de la Fiscalía, Gabriel Ramón Jaimes Durán, ha defendido que la ley 600, que rige para juzgar de los miembros del Congreso, es incompatible con la legislación 906 de la justicia ordinaria, pues "no es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos".

Esa indagatoria a la que hace referencia sólo es equiparable a un interrogatorio, por lo que Uribe debe ser procesado en libertad, ya que no se han presentado cargos contra él. Por ello, la Fiscalía solicitó su puesta en libertad esta semana, para garantizar su derecho a la defensa.

Así las cosas, señaló la juez, la libertad de una persona en el nuevo sistema sólo se puede dar después de la imputación de cargos. Y quien decide si priva de la libertad a alguien es un magistrado a petición de la Fiscalía.

Además, la juez ha considerado constitucionalmente imposible equiparar la indagatoria a la imputación de cargos. De esa conclusión se extrae que no es posible mantener el arresto domiciliario contra Uribe.

REACCIONES

"Gracias a Dios", ha hecho saber Uribe en un escueto mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Mientras, desde el Gobierno colombiano han expresado igualmente su satisfacción por la decisión judicial.

"Celebro la decisión que hoy tomó la jueza para que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, pueda defenderse en libertad", ha apuntado el director del Departamento Administrativo de la Presidencia colombiana, Diego Molano Aponte. "Es un buen mensaje para el país, para él y su familia", ha señalado Molano, considerado uno de los colaboradores más cercanos al presidente Iván Duque.

También el presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado al "héroe" Uribe tras conocer la decisión judicial. "Felicidades al expresidente Uribe, un héroe, receptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestro país en la lucha contra CASTRO-CHAVISMO! ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!", ha publicado Trump en Twitter.

Por contra, el senador Iván Cepeda, parte en el proceso contra el expresidente Uribe, ha señalado que acata la decisión, pero apelará. "La decisión de la juez 30 no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No obstante, no compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla", ha explicado Cepeda.

El senador ha cargado además contra el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el proceso contra Uribe. "Nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal", ha indicado.

El exmandatario tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.