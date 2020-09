Los españoles no son “blancos”, según 'The New York Times'

John Garamendi, miembro de la Cámara de Representantes de origen español que no entra dentro de la calificación de

Actualizada 14/09/2020 a las 08:02

El diario norteamericano The New York Times ha publicado un artículo visual en el que repasa con fotos de qué raza son las personas "más influyentes" de Estados Unidos. Entre ellas hay un miembro de la Cámara de Representantes de origen español que no entra dentro de la calificación de "blanco". Se trata de John Garamendi, descendiente de vascos, y está dentro de los 180 "no-blancos", es decir "negros, latinos, asiáticos, nativos, multirraciales y otras clases", que tienen poder entre los 922 seleccionados.