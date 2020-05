Seúl retrasa la apertura de los colegios después de que un cliente de clubes nocturnos creara un foco viral

Actualizada 12/05/2020 a las 08:53

Todo el trabajo realizado durante meses para combatir al coronavirus se puede ir al traste en una sola noche. Lo ha demostrado Corea del Sur, un país que ha gestionado la crisis sanitaria de forma ejemplar y que, sin embargo, ahora se ve obligado a dar marcha atrás en sus planes de desescalada. Concretamente, este lunes el Ministerio de Educación anunció que retrasará una semana la reapertura de los centros educativos, prevista originalmente para mañana. La razón se encuentra en el rebrote del patógeno registrado en Itaewon, un barrio de Seúl conocido por su vigoroso y multicultural ambiente nocturno.



Todo comenzó en la madrugada del 1 al 2 de mayo, cuando un joven surcoreano de 29 años visitó cinco clubes nocturnos. El día 6 dio positivo por coronavirus, y ya son 94 las personas que se han infectado después de estar en contacto con él: la mayoría son clientes de los bares y unos 23 allegados, entre familiares y amigos. El caso ha hecho saltar todas las alarmas y las autoridades han puesto en marcha su sofisticada maquinaria de rastreo para dar con nada menos que 5.517 personas que visitaron las discotecas entre el 24 de abril y el 6 de mayo.

"Debemos encontrarlos a la mayor brevedad posible para evitar la transmisión del virus en las comunidades locales", afirmó la directora del Centro de Control de Enfermedades, Jeong Eun-kyeong, enfatizando el hecho de que los contagiados son veinteañeros y treintañeros que, además, tienen mucha actividad social.



De momento, se ha localizado a 2.456 personas, a las que se les ha practicado el test. Para evitar sobresaltos, y muestra de la seriedad con la que Corea del Sur afronta la situación, incluso se han hecho pruebas a 621 allegados de quienes acudieron a los clubes, independientemente de que hayan dado negativo. "Debemos proteger a los grupos de riesgo para que el coronavirus no llegue a ellos y provoque daños mayores", apuntó Jeong. "He oído que hay gente que no quiere hacerse las pruebas por temor a ser criticada. Por eso haremos todo lo posible para evitar que nadie se sienta diana de prejuicios", añadió.

Críticas sociales

No en vano, muchos en las redes sociales han criticado a los jóvenes que, en su ansia por volver a salir de fiesta, han resucitado el virus. Quizá porque eran conscientes de ese peligro, o simplemente para proteger su identidad, algunos de los asistentes a los bares escribieron números de teléfono erróneos en las hojas de registro de los locales y eso está dificultando la tarea de dar con ellos. Al parecer, el grupo de la Policía dedicado a vigilar contagios del coronavirus utilizará las cámaras de seguridad, las señales de los teléfonos móviles y las transacciones realizadas con tarjetas de crédito para identificarlos. Y ya ha advertido de que no se tolerará la ocultación de información.



En esta coyuntura, el Gobierno considera que lo más prudente es retrasar el reinicio del curso escolar, y lo mismo piensan los más de 160.000 ciudadanos que han firmado una petición para que así se haga. De esta forma, y siempre que la situación no se deteriore aún más, los alumnos del último año de Secundaria retomarán las clases el próximo día 20, y los más jóvenes se sumarán el 8 de junio. Además, no solo preocupa el foco de Itaewon, porque este lunes también se registraron seis nuevos casos importados del extranjero. Es, sin duda, una situación frustrante para un país que durante varios días no tuvo ninguna nueva infección, incluso después de celebrar unas modélicas elecciones generales en las que todos los votantes respetaron la distancia social. Con la desescalada han vuelto los problemas. Afortunadamente, la mortalidad en la Corea capitalista continúa siendo relativamente baja: 2,35%. En total, 10.909 personas se han infectado -213 por cada millón de habitantes, 27 veces menos que en España- y 256 han fallecido.



