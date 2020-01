Actualizada 31/01/2020 a las 11:48

Los presidentes de las tres principales instituciones de la Unión Europea, Ursula von der Leyen (Comisión Europea), David Sassoli (Parlamento europeo) y Charles Michel (Consejo europeo) han despedido este viernes 31 de enero a Reino Unido con el compromiso de trabajar para una alianza futura "ambiciosa", pero también apelando a la Unión Europea a 27 a aprovechar el Brexit como oportunidad para un "nuevo amanecer" de unidad y liderazgo en la esfera global.

"Ningún país solo puede contener la ola del cambio climático, encontrar las soluciones al futuro digital o tener una voz fuerte en la cada vez más ruidosa cacofonía en el mundo. Pero unida, la Unión Europea puede", han escrito en una carta abierta publicada a pocas horas de que Reino Unido abandone el bloque.

En el texto se muestran convencidos de que "solo la Unión Europea" puede asumir el liderazgo para lograr retos como ser el primer continente con cero emisiones contaminantes en el horizonte de 2050, con una transición "justa" e impulsando las nuevas tecnologías.

"Creemos que solo la Unión Europea puede hacerlo, pero sabemos que solo podremos hacerlo juntos: ciudadanos, naciones e instituciones", escriben Von der Leyen, Sassoli y Michel, para después comprometerse a asumir su papel en este objetivo.

"El trabajo continuará tan pronto como el sol vuelva a salir mañana", aseguran en el cierre de la carta en la que también subrayan el peso económico que tienen los Veintisiete unidos cuando emprendan discusiones con "socios y aliados" internacionales como Estados Unidos, África, China o India.

De Reino Unido, que en la medianoche de este viernes al sábado abandonará la UE, los líderes de las instituciones europeas destacan su contribución al proyecto europeo en las últimas cinco décadas y lamentan su decisión de romper con el club comunitario.

"Pensaremos en Reino Unido y su gente, su creatividad, ingenio, cultura y tradiciones, que han sido una parte vital del tapiz de nuestra Unión", dejan escrito Von der Leyen, Sassoli y Michel, quienes se declaran dispuestos a ser "ambiciosos" de cara a la negociación de la relación futura.

Con todo, avisan, cuán estrecha sea la relación futura "dependerá de decisiones que están aún por tomar", porque "cada elección tiene consecuencias" y si Londres no acepta la libertad de movimiento de los europeos en su territorio tampoco podrá gozar de las ventajas de las demás libertades fundamentales del Mercado Único -capitales, bienes y servicios-.

"Sin igualdad de condiciones en medio ambiente, empleo, fiscalidad y ayudas de estado no podrá haber un acceso al mercado único de alta calidad. Si no eres miembro no puedes mantener los beneficios de ser parte", zanjan las tres instituciones.

Con el divorcio en vigor a partir de este 1 de febrero, la Unión Europea dedicará este mes a preparar su estrategia negociadora y a fijar las líneas rojas de las capitales en un mandato cuyo borrador prevé presentar Bruselas el día 3 y que los Estados miembros perfilarán hasta adoptar la versión definitiva el día 25.

Será entonces cuando todo esté listo para arrancar las negociaciones formales con Londres, previsiblemente a partir del 1 de marzo si se cumple el calendario previsto, en el marco de una decena de mesas sectoriales que se convocarán cada tres semanas aproximadamente.

El periodo de transición pactado entre las partes da de margen hasta finales de año para sellar el nuevo acuerdo de futuro, un plazo que desde la UE han avisado que no ven factible pero ante el que Londres rechaza pedir una prórroga que permita ampliar el margen de negociación.

A pesar de que el Brexit se consumará esta próxima madrugada, las consecuencias en la práctica no se dejarán notar hasta el 31 de diciembre porque aunque Reino Unido dejará de tener voz y voto en las decisiones de la UE este sábado, seguirá sometido a las reglas comunes y al Tribunal de Justicia de la UE hasta que expire el periodo de transición.

