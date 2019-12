Suspenden el regreso a España de los policías del incidente en Bolivia

Actualizada 30/12/2019 a las 14:54

El Gobierno ha decidido suspender el regreso a España de los policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) relacionados con el incidente en la Embajada de México en Bolivia que, en un principio, se había programado para antes de esta Nochevieja, según han confirmado fuentes policiales al tanto del procedimiento.



Varios sindicatos policiales han apoyado este fin de semana la labor de los agentes del GEO y han criticado la difusión de identidades a través de la filtración de sus pasaportes. En sus comunicados, han pedido un respaldo público del Ministerio del Interior, que hasta este lunes por la mañana ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión, remitiéndose a la investigación anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.



Las citadas fuentes desmienten la versión de que los policías participaran de la mano de la Embajada española en un intento de traslado de personal del depuesto Gobierno de Evo Morales que se refugia en la Embajada de México. Además, recuerdan que los agentes del GEO --unidad de elite de la Policía-- suelen hacer funciones de protección en países en conflicto o con tensiones sociales, tal y como ocurrió por ejemplo en Venezuela.



El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha defendido a los agentes que en funciones de escolta de la legación diplomática española realizaron su trabajo "con pleno respeto a la legalidad internacional y sin responder a las provocaciones de un grupo de ciudadanos".



Según el SUP, el incidente "no fue provocado por los GEO, que se limitaban a proporcionar protección a una diplomática española y tuvieron que abandonar la zona cuando un grupo de exaltados atacó sus vehículos y buscó que los agentes salieran de los coches para que pudieran ser grabados sus rostros y difundidos en redes sociales, poniendo en riesgo su seguridad".

Te puede interesar





En este sentido, el sindicato ha asegurado que, ante esta situación, "los policías utilizaron unas bragas tácticas que cubrían parcialmente su rostro y decidieron abandonar la zona para evitar polémica". Según el SUP, los agentes "jamás se encapucharon ni exhibieron armas, como han afirmado las autoridades bolivianas".



VEN UNA CAMPAÑA EN LA POLÉMICA



El SUP ha afirmado que "todas estas informaciones forman parte de una campaña que trata de utilizar la imagen de los GEO para fines políticos que nada tienen que ver con el trabajo de uno de los mejores Grupos de intervención del mundo". "En el SUP defendemos a los compañeros y exigimos al Ministerio del Interior máxima protección para ellos", ha concluido el comunicado del sindicato, que condena la difusión de la identidad de policías "en esta y cualquier otra circunstancia".



Por otra parte, JUPOL --sindicato mayoritario en la Policía-- también ha mostrado su apoyo a los GEO desplazados a Bolivia. "Desde este sindicato vemos inadmisibles los ataques que están sufriendo los cuatro Policías Nacionales desplazados en esta embajada por motivos completamente ajenos al desempeño de sus funciones", ha explicado en un comunicado.



"Pedimos que se deje de difamar sobre estos agentes y cesen las filtraciones de información, que únicamente perjudican la imagen y el honor de estos policías", ha añadido JUPOL. Además, hace un llamamiento a la Dirección General de Policía "para que ponga en marcha todas las medidas necesarias para evitar que se siga adelante con la difusión de noticias y datos falsos sobre el incidente acaecido en Bolivia".



Así, la Confederación Española de Policía (CEP) también ha exigido "no utilizar a los policías nacionales en la lucha política poniendo en riesgo su integridad física" y ha criticado la filtración de la identidad de los policía "al poner en riesgo su identidad y su integridad física mediante la filtración de sus pasaportes que, es evidente, sólo puede provenir de organismos públicos bolivianos".

Etiquetas Gobierno de España

Selección DN+