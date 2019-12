Evo Morales llega a Argentina para quedarse como "refugiado"

Actualizada 12/12/2019 a las 17:02

El ex presidente boliviano Evo Morales ha llegado este jueves a Argentina para quedarse en calidad de "refugiado", según ha informado el nuevo ministro de Exteriores del país, Felipe Solá.



Solá ha contado que Morales ha llegado a Argentina en un operativo secreto desde Cuba, a donde viajó la semana pasada desde México por razones médicas, tal y como reveló entonces el líder indígena.



"Acaba de llegar (...) Viene para quedarse", ha dicho Solá en una entrevista concedida al canal argentino TN. Morales ha llegado acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera y de los ex ministros Gabriela Montaño y Diego Pary.



El canciller argentino ha explicado que Morales ha entrado como asilado, estatus que se le concedió "anoche" por el Ministerio de Exteriores, si bien su intención es pedir refugio, una condición que otorga el Ministerio de Interior y que "está normada", a diferencia de la primera.



"El reglamento (de refugio) exige una serie de pautas", ha indicado. En concreto, las autoridades argentinas han reclamado a Morales "el compromiso de no hacer declaraciones políticas".



Los pronunciamientos de Morales fueron un problema durante su estancia en México. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió varias quejas del Ejecutivo de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por ello.



Sin embargo, lo primero que ha hecho nada más aterrizar en suelo argentino ha sido publicar dos 'tuits' en los que expresa su "eterno agradecimiento" a López Obrador por "salvarle la vida".



Morales ha revelado que cuando llegó a México "estaba triste y destrozado", si bien ha destacado que en este mes ha logrado sentirse "como en casa" gracias a "los hermanos mexicanos".



"Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande (América Latina). Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", ha remachado.



PERIPLO REGIONAL



Morales dimitió el 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre.



En un primer momento se instaló en México como asilado político, si bien había pedido al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, poder quedarse en la nación austral, donde recalaron sus dos hijos, Evaliz y Álvaro, el mes pasado, de acuerdo con la prensa local.



Interrogado sobre por qué ha cambiado México por Argentina, Solá ha contestado que "se siente mejor acá", argumentando que geográficamente está más cerca de Bolivia --"Cuando pueda entrar, entrará"-- y que "sus dos hijos están como estudiantes universitarios".



Fernández, candidato 'kirchnerista', tomó posesión el 10 de diciembre poniendo fin al mandato de Mauricio Macri, en las antípodas políticas de Morales, razón por la cual el ex presidente boliviano habría esperado al cambio de inquilino en la Casa Rosada.

Etiquetas Evo Morales

Selección DN+