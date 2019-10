El Gobierno británico reconoce que aumenta la posibilidad de un 'brexit' sin acuerdo

Actualizada 20/10/2019 a las 11:33

El Gobierno británico ha reconocido este domingo que el aplazamiento parlamentario en la ratificación del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea ha aumentado la posibilidad de que Reino Unido abandone el bloque sin acuerdo, aunque confía en un acelerón de última hora para conseguir los votos suficientes.



El gabinete del primer ministro del país, Boris Johnson, ha dedicado las últimas horas a señalar al Parlamento británico como el responsable de la paralización de un proceso que, reiteran desde Londres, el mandatario quiere culminar a toda costa el próximo 31 de octubre.



El fracaso de la votación de este sábado llevó al Gobierno británico a enviar a Bruselas una carta para ampliar el plazo de salida pero los asesores de Johnson han remarcado que en ella se subraya la voluntad del primer ministro de mantener el calendario y recuerda que la envía por orden parlamentaria, para acatar la ley.



"El primer ministro Johnson envió la carta porque el Parlamento así lo requería", ha explicado este domingo el asesor de Johnson para un 'brexit' sin acuerdo, el ministro Michael Gove, antes de avisar de que no hay garantía alguna de que el Consejo Europeo acepte la extensión, lo que incrementa la incertidumbre sobre una salida pactada.



"Ahora, como resultado de esta votación, nos hemos quedado sin garantías de aplazamiento", ha reconocido Gove, quien esta tarde mantendrá una reunión con su equipo para acelerar sus planes de 'brexit' sin acuerdo, condensados en la llamada "Operación Yellowhamer". "Si la activamos, por lo menos sabremos que hemos hecho todo lo posible", ha añadido.



Gove, en este sentido, ha reiterado que "Reino Unido se va de la UE el día 31, porque tiene los medios y la capacidad para hacerlo, y porque el Parlamento no puede cambiar la opinión del primer ministro, ni sus políticas de gobierno, ni su determinación personal", ha hecho saber a la cadena Sky News.



Al mismo tiempo, en la cadena BBC, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha estimado que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar el plan de 'brexit' y despejar así cualquier temor en la comunidad europea, antes de responsabilizar al Parlamento de los retrasos.



"No entiendo por qué el Parlamento no lo ha aprobado, y eso es lo que vamos a tratar la semana que viene", ha manifestado.

