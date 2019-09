Trump destituye a John Bolton tras meses de desacuerdos

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el despido fulminante de su polémico asesor de seguridad nacional, John Bolton, después de meses de desacuerdos en temas clave de su política exterior, como Venezuela, Irán, Corea del Norte y Afganistán.

En dos tuits, Trump rompió la relación con uno de los miembros más conocidos y criticados de su equipo, un "halcón" con fama de intervencionista que contribuyó a aumentar las tensiones con Irán y puso a la Casa Blanca en pie de guerra contra lo que definió como una "troika de la tiranía" en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Informé anoche a John Bolton de que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, igual que otros en el Gobierno", escribió.

"Por ello, le pedí a John su dimisión, que me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John su servicio. Nombraré a un nuevo asesor de seguridad nacional la próxima semana", agregó.

