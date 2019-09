Johnson prepara un plan para evitar legalmente una prórroga del Brexit

Actualizada 09/09/2019 a las 12:34

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha preparado un plan para evitar de forma legal que se produzca una nueva prórroga del Brexit, después de que el viernes la Cámara de los Lores aprobase una ley que obligaría a Johnson a solicitar un aplazamiento del divorcio hasta el 31 de enero para evitar un Brexit sin acuerdo.



Los asesores de Johnson han mantenido una reunión este domingo destinada a prevenir los intentos del Parlamento británico de solicitar una tercera prórroga de tres meses si no se llega a un nuevo acuerdo, según ha informado el diario 'The Daily Telegraph'.



Este plan implicaría que Johnson enviase una carta solicitando aplicar el artículo 50, estableciendo que el Gobierno no quiere ningún retraso después del 31 de octubre, según recoge este periódico.



Así, Johnson se mantiene firme en su promesa de obrar el Brexit el 31 de octubre, ya sea de forma ordenada o caótica, por lo que solo acudirá a Bruselas a negociar un acuerdo de salida, no a solicitar otro aplazamiento, según han aclarado este domingo varios miembros del Gobierno.



Entre ellos, el ministro de Finanzas, Sajid Javid, quien ha confirmado que Johnson acudirá al Consejo Europeo que se celebrará entre el 17 y el 18 de octubre en Bruselas para "intentar conseguir un acuerdo". "Desde luego, no pedirá una nueva extensión en esa reunión", ha aseverado en BBC.



El Parlamento británico aprobó el pasado martes un plan para obligar a Johnson a solicitar a la UE un nuevo aplazamiento del Brexit si para el 19 de octubre el Parlamento no ha aprobado un acuerdo sobre el divorcio entre Londres y Bruselas o no ha dado un permiso expreso al Gobierno para que se produzca sin pacto alguno.



Johnson declaró posteriormente que "preferiría estar muerto en una cuneta" antes que pedir a la UE otra prórroga del Brexit. La postura de Johnson no cuenta con el respaldo de muchos 'tories'. Mas de 20 han sido expulsados del Partido Conservador por votar en contra del Gobierno en el Parlamento y la ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, ha dimitido en las últimas horas por la "purga" interna y por el fracaso del 'premier' en su empeño de conseguir un nuevo acuerdo.



Rudd ha explicado este domingo en declaraciones a BBC que, en su opinión, el Gobierno no se ha esforzado lo suficiente para conseguir un nuevo acuerdo con la Unión Europea, lo que aboca a Reino Unido a abandonar el bloque comunitario por las bravas el próximo 31 de octubre.

