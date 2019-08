España ofrece puerto 17 días después al Open Arms, que insiste en ir a Italia

Actualizada 18/08/2019 a las 22:02

El Gobierno ha ofrecido al Open Arms el puerto más cercano que encuentre en su ruta hacia España como alternativa al de Algeciras, que le brindó en un primer momento pero que la ONG rechazó por la lejanía y el estado de los 107 inmigrantes que quedan a bordo y a los que ha pedido desembarcar en Italia.



El Ejecutivo ha lanzado su nueva oferta a través de dos comunicaciones de Marina Mercante, que aún no han sido respondidas, en las que pregunta a la ONG qué consideran necesario "para que el viaje se realice en condiciones seguras" y en las que se les ofrece el puerto más cercano como alternativa al de la localidad gaditana.



Algeciras era la primera opción propuesta esta mañana por el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "ante la situación de emergencia" que se vive a bordo del buque, que lleva 17 días esperando poder atracar en un puerto, los tres últimos a tan solo 150 metros de la isla italiana de Lampedusa.



Sin embargo, la respuesta de la organización fue que es "inviable" navegar las casi mil millas que separan la nave de Algeciras y prolongar la agonía de los rescatados otros cinco días más.



"Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo?", ha contestado al Gobierno el director de la organización, Óscar Camps, a través de Twitter.



En todo caso, en el documento enviado a las autoridades italianas y al Centro de Coordinación Marítima español el capitán del barco insistía en la necesidad de desembarcar a estas personas en el puerto europeo más cercano o, al menos, trasladarlas "a un barco adecuado para llegar al puerto español en poco tiempo y compatible con la situación actual".



Así, la nave sigue sin levar anclas y ha enviado una solicitud urgente para ir al puerto de Lampedusa y desembarcar a estas 107 personas, cuyas condiciones psicofísicas son "críticas" y cuya seguridad está en riesgo. Si sucede lo peor, Europa y Salvini serán responsables", ha tuiteado la ONG.



En un primer momento, a pesar de la negativa, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento ha instado al Open Arms a poner rumbo a Algeciras, pero fuentes del Gobierno han apuntado que "técnicamente" se trata de una orden pero supeditada al criterio del capitán quien, en el caso de decir que no puede zarpar por seguridad, Marina Mercante no puede obligarle a ello.



La tensión en la embarcación es tal que esta misma mañana varios inmigrantes se lanzaron al mar para tratar de llegar a nado a Lampedusa.



La oferta de un puerto llegó de forma paralela a un aviso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de "actuar ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional, contra la actitud mantenida por el gobierno italiano".



La decisión del Gobierno de proporcionar un puerto al Open Arms aun sabiendo que los españoles "no son ni los más cercanos ni los más seguros" se ha producido ante el cerrojazo del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de permitirle atracar en Lampedusa.



"La situación de los migrantes del Open Arms ha causado desde el primer momento una gran preocupación en el Ejecutivo, cuyo propósito ha sido encontrar la mejor solución común", ha asegurado el Gobierno, comprometido junto a los de Francia, Alemania, Portugal, Rumanía y Luxemburgo a acoger a estas personas una vez pisen tierra.

Ha sido Salvini precisamente el único en celebrar la decisión de Sánchez: "España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue", aplaudía en sus redes sociales.



Porque en España, el presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado a Sánchez que haya hecho "justo lo contrario" de lo que debía hacer, que es la de hacer una política migratoria "sin bandazos" y coordinada con la Unión Europea (UE), las comunidades y los municipios afectados.



Desde la Junta andaluza, el presidente, José Manuel Moreno, ha acusado al jefe del Gobierno de "despreciar a Andalucía" ofreciendo el Puerto de Algeciras "sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto", ha subrayado.



En la misma línea, el alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce (PP), ha reconocido que "nos encontramos ante una grave crisis humanitaria, pero Algeciras no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo".



Fuera del PP, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que la propuesta llega "demasiado tarde": "Por eso ofrecimos el puerto de Barcelona hace 12 días. Hay vidas en peligro y están frente a Lampedusa (Italia)", ha recordado en Twitter.



Y, en opinión del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Europa "debe hacer una reunión de emergencia" para "hacerse cargo" de los inmigrantes y que cada país "asuma la cuota que le corresponda", a lo que su región también contribuirá.



También Vox ha reaccionado a la decisión del Gobierno, e forma que el diputado por Cádiz Agustín Rosety Fernández de Castro le ha acusado de colaborar con el "tráfico ilícito de personas". "Los españoles y los gaditanos no se merecen esto", ha concluido.

