Trump arremete de nuevo contra las congresistas demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha justificado y se ha reafirmado este martes, tras los improperios que ha dedicado en los últimos dos días a cuatro congresistas demócratas de ascendencia extranjera, a las que ha vuelto a emplazar a abandonar el país.



"Nuestro país es libre, bonito y muy exitoso. Si odian a nuestro país o si no están contentas aquí, ¡pueden irse!", ha asegurado Trump, en su tercer día consecutivo cargando contra las cuatro congresistas situadas en la corriente más progresista del Partido Demócrata (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayana Pressley y Rashiba Tlaib) y que se han mostrado especialmente críticas con la política migratoria del Gobierno.

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave!