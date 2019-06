Actualizada 25/06/2019 a las 09:53

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la columnista estadounidense Elizabeth Jean Carroll, quien acusó al mandatario de agredirla sexualmente hace más de dos décadas en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York "no es su tipo". "Lo diré con mucho respeto: Primero, no es mi tipo. Segundo, nunca pasó. Nunca pasó, ¿vale?", ha señalado en una entrevista para el diario 'The Hill'.

El mandatario ha recalcado al diario que Carroll está "mintiendo totalmente" y ha afirmado que la acusación de la periodista está motivada políticamente.

La columnista ha respondido a las declaraciones del mandatario diciendo: "Me encanta que no sea su tipo", según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

En un artículo publicado el viernes pasado en la revista 'New York Magazine', la periodista indicó que el presidente de Estados Unidos la reconoció por su trabajo como columnista de consejos y le pidió opinión sobre qué lencería comprar para una mujer.

Después, según relató Carroll, Trump se puso violento cuando fueron a los probadores. Además reconoció que el miedo a la humillación le ha impedido contar este acontecimiento en los últimos años.

