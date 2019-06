Actualizada 24/06/2019 a las 09:56

El Gobierno de Irán aseguró que ninguno de los ataques cibernéticos lanzados por EEUU contra los ordenadores que regulan los sistemas de lanzamientos de misiles iraníes ha culminado con éxito.



"Ninguno de sus ataques ha tenido éxito", escribió el ministro el ministro iraní de Telecomunicaciones, Mohamad Yavad Yahromí, en su cuenta de Twitter después de que medios estadounidenses revelasen los ciberataques de EEUU citando fuentes conocedoras de las operaciones.



"Los medios están preguntando sobre la veracidad de los supuestos ciberataques contra Irán. Debo decir que hemos estado lidiando durante mucho tiempo con el ciberterrorismo" de EEUU, declaró el responsable iraní de Telecomunicaciones.

Según Yavad Yahromí, en el último año Irán neutralizó "33 millones" de ataques, ninguno de los cuales "ha tenido éxito, aunque hacen muchos esfuerzos", añadió en su tuit.



Los ataques cibernéticos fueron lanzados el jueves, día en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, había autorizado una operación selectiva con aviones y barcos contra Irán que frenó en el último momento al saber que habría causado un centenar y medio de muertes, según él mismo reveló al día siguiente.



The Washington Post informó de que la ofensiva cibernética del jueves inutilizó los sistemas de ordenadores empleados en el control de cohetes y misiles de Irán.

Por su parte, The New York Times indicó que los ataques fueron preparados durante semanas y decididos como respuesta directa al derribo días antes de un dron de EEUU por un misil tierra-aire iraní en las cercanías del Estrecho de Ormuz, así como a las agresiones contra dos cargueros el pasado 13 de junio en esa misma zona, a unas 30 millas de la costa de Irán.

Selección DN+