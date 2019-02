Tres ministros británicos aseguran que el Parlamento evitará un "brexit" duro

Actualizada 23/02/2019 a las 10:19

Tres ministros del Gobierno británico aseguraron este sábado que el Parlamento actuará para pedir una extensión del plazo de salida de la Unión Europea (UE) y evitar una ruptura no negociada si no se alcanza un consenso en los "próximos días".



"Si no hay un gran avance en la próxima semana, el equilibrio de opiniones en el Parlamento está claro: sería mejor tratar de extender el artículo 50 (del Tratado de Lisboa) y aplazar la fecha de nuestra salida antes que estrellarnos fuera de la Unión Europea el 29 de marzo", señalan esos tres ministros en un artículo publicado en el tabloide Daily Mail.



El titular de Justicia, David Gauke; la de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, y el responsable de Comunidades y Gobierno local, Greg Clark, todos ellos miembros de la facción considerada proeuropea del Ejecutivo, firman el texto.



"Es el momento de que muchos de nuestros colegas conservadores del Grupo de Investigaciones Europeas (euroescépticos) reconozcan que el Parlamento detendrá un desastroso 'brexit' sin acuerdo", recalcan.



La primera ministra, la conservadora Theresa May, prevé someter el próximo miércoles a votación en la Cámara de los Comunes diversas enmiendas sobre la hoja de ruta del "brexit", en caso de que para entonces no haya alcanzado un nuevo acuerdo con Bruselas sobre los términos de salida.



Los diputados pueden decidir entonces presentar una cláusula dirigida a obligar al Gobierno a demandar a la UE una extensión del plazo de salida del bloque comunitario, una petición que deberían aprobar los 27 países restantes de la UE.



"La primera ministra está trabajando duro para asegurar que logramos un pacto con la Unión Europea que nos permita cumplir con el resultado del referéndum (de 2016). Ahí es donde toda la energía del gabinete debería centrarse", señaló un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May.



El diario The Guardian reveló por su parte que la facción más euroescéptica del gabinete de Gobierno quiere que la primera ministra dimita en los próximos meses si logra que el Parlamento respalde un acuerdo sobre el "brexit".



Ese grupo considera que se deberían celebrar unas primarias en la formación el próximo verano para que un eventual sucesor de May dirija la "siguiente fase" de las negociaciones con Bruselas.



El trabajo para forjar la futura relación comercial entre ambos lados del canal de la Mancha no comenzará hasta que el Reino Unido haya abandonado la UE.



Desde el plebiscito en el que se impuso la opción de abandonar la UE, hace más de dos años y medio, el Gobierno ha dedicado 104 millones de libras (120 millones de euros) a trabajos de consultoría para preparar su partida del bloque comunitario, según revela un análisis elaborado por la cadena pública BBC.

