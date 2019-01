May, dispuesta a renegociar el acuerdo del 'brexit' para ganar apoyos en el Parlamento

Actualizada 29/01/2019 a las 14:09

La primera ministra británica, Theresa May, hizo saber a sus ministros que está dispuesta a renegociar el acuerdo del "brexit" para modificar la cláusula irlandesa, a fin de ganar apoyos en el Parlamento, informó este martes un portavoz oficial.



En la reunión de este martes del Gobierno, May dijo que apoyará la enmienda del conservador Graham Brady, presidente del llamado Comité 1922 -que agrupa a los diputados "tories"-, que pide eliminar la polémica cláusula irlandesa y sustituirla por un "arreglo alternativo" para evitar una frontera entre las dos Irlandas.



El Parlamento británico vota hoy varias enmiendas a una moción "neutra" del Gobierno a fin de alcanzar un consenso que determine los pasos a seguir del "brexit", después de que el acuerdo negociado con Bruselas fuera rechazado por los diputados el pasado día 15, principalmente por el descontento sobre la salvaguarda irlandesa.



El portavoz agregó que May confía en que, si consigue con Bruselas una versión revisada del acuerdo del "brexit", lo someterá a la votación de la cámara baja, pero si es rechazada, entonces May volverá a presentar una moción enmendable en días subsiguientes.



En caso de que no llegue a un acuerdo revisado con la UE para el 13 de febrero, May hará una declaración en los Comunes ese mismo día y volverá a presentar una moción enmendable al día siguiente.



Bruselas ya ha dejado claro que el acuerdo negociado con el Reino Unido es el único disponible y ha rechazado una renegociación.



La enmienda de Brady es apoyada por los "tories" euroescépticos, entre ellos del exministro de Exteriores, Boris Johnson.



La "premier" conservadora espera cerrar el debate de hoy antes de que los diputados empiezan a votar sobre las 19.00 GMT.

