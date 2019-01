Maduro culpa a Trump de la violencia en Venezuela

Actualizada 29/01/2019 a las 14:47

Estados Unidos intensifica la presión política, diplomática y económica sobre Nicolás Maduro, lo que ha llevado al líder chavista a responsabilizar directamente al presidente estadounidense Donald Trump de la violencia que ha vuelto a estallar en Venezuela y de la que pudiera estar por venir.



Y es que Washington ha dado un paso más de cara a asfixiar al Gobierno de Maduro al imponer sanciones contra la principal fuente de ingresos del país caribeño y congelar los activos de la petrolera estatal PDVSA para evitar que el régimen chavista desvíe fondos. Rusia ha salido este martes en ayuda de Maduro y ha calificado de "ilegal" la decisión de la Casa Blanca de sancionar y congelar los activos de la petrolera estatal.



El agravamiento de la crisis política en Venezuela ocurre en pleno colapso económico con PDVSA en su nivel más bajo de producción en 30 años y con un país en el que escasean productos básicos como alimentos o medicinas. Este lunes, el gobierno de Maduro volvió a devaluar la moneda más de un 34 por ciento y la situación crítica de un país productor de petróleo ha llevado a Arabia Saudí a advertir de que esta situación en Venezuela podría romper "el equilibrio del mercado petrolero".



La última acción de EE UU ha enfurecido a Maduro, quien tras conocer la decisión de la Casa Blanca compareció ante la nación para asegurar que se defenderá legal y políticamente contra las sanciones y para acusar a la administración Trump de robar a Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos buscan impedir a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición, o a un nuevo gobierno elegido según las normas democráticas, según explicó a periodistas el secretario del Tesoro de EE UU, Steve Mnuchin.



"Hacemos un llamado a nuestros aliados y socios para que se unan a Estados Unidos en reconocer al presidente interino Guaidó y para impedir que Maduro pueda acceder a fondos", alegó desde la Casa Blanca. Al mismo tiempo, Guaidó anunció en Caracas que su gobierno estaba asumiendo el control de los activos de Venezuela pero no se sabe aún cómo puede hacerlo sin haber tomado 'de facto' las riendas del Ejecutivo. "A partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior, para impedir que en su etapa de salida (...) el usurpador y su banda busque 'raspar la olla' (agotar)", explicó Guaidó en un comunicado difundido en redes sociales. Pero Maduro ha prometido a la nación que no se quedará quieto ante lo que él considera un golpe de Estado.



"He dado instrucciones precisas al presidente de PDVSA de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo", ha indicado Maduro en un discurso televisado, refiriéndose a la filial de PDVSA en el país norteamericano. El mandatario venezolano también ha denunciado que Estados Unidos está tratando de "robarle" la empresa Citgo al país. "Las llamadas 'sanciones' anunciadas por John Bolton, son unilaterales, ilegales, criminales e inmorales; pretenden robarle la empresa CITGO a los venezolanos", ha señalado Maduro más tarde a través de su cuenta en la red social Twitter. "En los próximos días anunciaremos medidas necesarias y contundentes para proteger los intereses de la Nación", ha añadido el mandatario venezolano. En su discurso, el presidente de Venezuela se ha dirigido a los diplomáticos venezolanos para felicitarles "por su moral y por su ética" y que, según Maduro, "con amor han defendido nuestro país en Estados Unidos".



El Gobierno estadounidense anunció este lunes un paquete de sanciones contra PDVSA que incluyen la congelación de todos los fondos de la petrolera estatal en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos y entidades estadounidenses de relacionarse con estas empresas. PDVSA es la principal fuente de ingresos de Venezuela y cuenta con la filial estadounidense Citgo Petroleum, el principal activo estatal fuera del país. Hasta ahora Washington había dejado a un lado el sector petrolero venezolano en lo que a sanciones se refiere, principalmente debido a los efectos potencialmente catastróficos para los venezolanos y los perjuicios para empresas y consumidores estadounidenses.



"5.000 SOLDADOS EN COLOMBIA"



El consejero de Seguridad Nacional John Bolton, que fue quien dio a conocer este nuevo paso de Washington que podría asfixiar definitivamente la maltrecha economía de Venezuela, también hizo un llamamiento a la cúpula militar venezolana para aceptar la transferencia "pacífica" del poder a favor de Guaidó. Pero es que además, Bolton llevaba una nota en la que se leía "5.000 soldados en Colombia", lo que se ha interpretado como la posibilidad de que Estados Unidos pudiera enviar efectivos al país vecino para el supuesto de que decidiera intervenir en Venezuela. Cuando se interpeló al consejero sobre el posible envío de tropas de EEUU al país caribeño, respondió que "el presidente ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa". Desde la Casa Blanca han añadido, en comparecencias previas, que cualquier agresión o intimidación contra Guaidó o los diplomáticos estadounidenses será una 'línea roja' que no van a tolerar.



"Pedimos al ejército venezolano y a las fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica, democrática y constitucional del poder", declaró Bolton. "Hasta cierto punto, esto ha comenzado", añadió. "Hemos visto al personal militar y oficial venezolano atender a este llamado". En esta línea, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos mencionó el caso del agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, quien el fin de semana se posicionó contra Maduro, así como el de la cónsul de primera de Miami, Scarlet Salazar, que dio a conocer su apoyo a Guaidó en un video difundido este lunes.



De hecho, y aunque nada ha trascendido del sentido de la nota de Bolton desde la Casa Blanca, Maduro lo ha aprovechado para responsabilizar directamente al magnate neoyorquino de la deriva sangrienta que podría tomar esta nueva crisis con dos presidentes disputándose el Palacio de Miraflores y con las grandes potencias mundiales divididas sobre quien debe liderar Venezuela en el futuro.



EE UU y la mayoría de países del panorama internacional apuestan por el autoproclamado presidente "encargado" Juan Guaidó. Mientras, Rusia y China, como grandes representantes de un menor número de naciones, se inclinan por apoyar a Maduro. Así las cosas, un paso en falso podría desencadenar un conflicto que trascienda las fronteras del país caribeño. De hecho, la Casa Blanca no ha descartado una intervención militar si Maduro cometiera la imprudencia de detener o intimidar a Guaidó o al personal diplomático estadounidense que se encuentra en Venezuela. Lo cierto es que el nuevo estallido en el país desde la semana pasada ya se ha cobrado 40 muertos y más de 850 detenidos.



Pero Guaidó, que hoy por hoy es la cabeza visible de la oposición a Maduro, no ha sido arrestado, a pesar de los iniciales llamamientos de lo poderes del régimen a sofocar la rebelión y criminalizar la decisión del presidente de la Asamblea Nacional al autoproclamarse presidente encargado de Venezuela. Guaidó sólo aparece en público para ponerse al frente de manifestaciones multitudinarias en las que, cualquier intento de arrestarle, podría provocar un baño de sangre. Mientras, permanece en paradero desconocido y concede entrevista a medios de comunicación internacionales en un intento de sumar apoyos necesarios para apear a Maduro del poder.

