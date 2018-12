Actualizada 04/12/2018 a las 16:32

Apenas horas antes de que comenzara el debate en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo suscrito entre Londres y Bruselas para el Brexit, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Manuel Campos Sánchez-Bordona ha afirmado este martes que Reino Unido puede revocar "unilateralmente" la notificación de su intención de retirarse de la Unión Europea y frenar por tanto el divorcio.

En su dictamen, el letrado apunta que la posibilidad de frenar su desconexión "persiste" hasta que se concluya formalmente el Tratado de Retirada que ya han negociado Londres y Bruselas, pero que está pendiente de su ratificación por los Parlamentos británico y europeo. Desde Londres no han tardado en responder que el gobierno británico no suspenderá el proceso de salida del bloque comunitario y que no se dará marcha atrás "en ningún caso". No obstante, los políticos y activistas en contra del Brexit que han presentado el caso esperan que el dictamen del TUE les dé a los parlamentarios una opción adicional para considerar si aprueban o no el proyecto de acuerdo de May el próximo martes 11 de diciembre. Si la decisión final del TUE confirma la visión de Campos Sánchez-Bordona, podría mantener viva la posibilidad de cancelar el Brexit, posiblemente a través de otro referéndum.

Aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia, los fallos del TUE siguen la línea marcada por los dictámenes en el 80 por ciento de los casos. Este asunto está siendo examinado por la Justicia europea bajo el procedimiento acelerado para asegurar una conclusión antes de que se consume la salida automática de Reino Unido, el 29 de marzo de 2019. En una declaración escrita, el Tribunal de Justicia Europeo ha aseverado que la opinión de Campos Sánchez-Bordona era la que si un país decidía abandonar la UE, también debería tener la capacidad de cambiar de opinión durante el proceso de salida de dos años especificado en el artículo 50 del tratado de la UE. Y debería poder hacerlo, además, sin necesidad del consentimiento de los otros 27 estados miembros. Quienes han llevado el asunto ante el TUE han sido un grupo de políticos de todos los partidos, aunque en principio fue impulsado por los separatistas escoceses.

Inicialmente lo llevaron al Tribunal de Sesión en Edimburgo, que finalmente aceptó pasarlo al Tribunal de Justicia Europeo. Se rechazaron dos intentos del Gobierno del Reino Unido para apelar contra la remisión al tribunal europeo, y el gobierno y las instituciones de la UE se opusieron al caso en una audiencia celebrada la semana pasada Hubert Legal, el abogado principal del Consejo Europeo, argumentó que permitir la retirada unilateral podría crear una "incertidumbre sin fin" al permitir que los países anuncien que están saliendo de la UE en un intento por asegurar mejores términos de membresía, antes de cancelar su retirada. Los abogados del Ejecutivo británico argumentaron que el caso era puramente hipotético ya que "el Reino Unido no tiene la intención de revocar su notificación".

Agregaron que los políticos detrás del caso querían usarlo como "munición política para ser usada y para presionar a la Cámara de los Comunes" que se enfrenta esta semana a arduos debates sobre el acuerdo de retirada de Reino Unido del bloque comunitario. Pero antes del debate, los ministros y la primera ministra Theresa May se enfrentan a un posible desacato al Parlamento por su decisión de no dar a conocer todo el asesoramiento legal sobre su acuerdo de divorcio con Bruselas. El fiscal general Geoffrey Cox apenas publicó un resumen este lunes, lo que, a juicio de los partidos de la oposición y de los socios norirlandeses de May, es una limitación intencionada de información. Desde el Partido Laborista han destacado que RU es una democracia parlamentaria y se debe "garantizar que los parlamentarios tengan la información que necesitan saber, precisamente lo que el Gobierno ha negociado con la Unión Europea", ha puntualizado el exsecretario de Trabajo Keir Starmer quien firmó una moción exigiendo la inmediata publicación de las consecuencias legales completas del documento firmado por May y que ahora se somete a debata en la Cámara de los Comunes.

Sin embargo, desde Downing Street se presentó una enmienda para que la cuestión se remitiera a los parlamentarios en el Comité de Privilegios para investigar si su respuesta cumple con todas sus obligaciones, teniendo en cuenta los casos pasados ??relevantes. De este modo se ganaría tiempo. En cualquier caso, parece poco probable que se pueda suspender a los ministros o sancionarles antes de la votación del próximo martes, según ha considera el corresponsal político de la cadena BBC, Iain Watson. El Reino Unido tiene que abandonar la UE el 29 de marzo del próximo año, pero el acuerdo negociado con la UE tiene que ser respaldado por una mayoría de parlamentarios para que sea vigente. Se espera que Theresa May defienda en el Parlamento lo que lleva semanas haciendo y diga que el Reino Unido está en camino hacia un "futuro mejor fuera de la UE" y que su acuerdo "retoma el control de nuestras fronteras, leyes y dinero ".

Sin embargo, la primera ministra se enfrenta a la oposición de los parlamentarios desde todos los frentes posibles, incluido su propia formación política, desde donde le llueven dardos envenados. El secretario de Brexit, Stephen Barclay, será quien cierre la primera jornada de debate, mientras que el miércoles se centrará en la seguridad, con el secretario de Interior Sajid Javid abriendo el debate y el secretario de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt cerrándolo. Será el jueves cuando se hable sobre la economía, con la apertura del Canciller Philip Hammond y la clausura del Secretario de Comercio Internacional, Liam Fox. Según la BBC es probable que May inicie el procedimiento parlamentario diciendo a sus colegas que "Los británicos quieren que sigamos con un acuerdo que honre el referéndum y nos permita unirnos nuevamente como país, cualquiera sea la forma en que votemos". Argumentará que el documento cumple con los compromisos adquiridos de poner fin a la libre circulación y a la jurisdicción del TUE.

Lo cierto es que aunque ella trate de pintar un panorama idílico para Reino Unido una vez que abandone la Unión Europea, el acuerdo de retirada no consigue concitar el apoyo de la mayoría de parlamentarios. Sólo la posibilidad de enfrentarse a un Brexit sin acuerdo, escenario que podría resultar catastrófico según los analistas, puede llevar en última instancia a los comunes a respaldar el acuerdo de divorcio sellado con Bruselas. Desde el seno comunitario ya han confirmado que el libro está cerrado y que no hay posibilidad alguna de renegociar el documento.

