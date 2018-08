May confía en llegar a un acuerdo con la UE pese a la advertencia de su ministro

Actualizada 06/08/2018 a las 16:58

El portavoz oficial de la primera ministra británica afirmó hoy que Theresa May confía en alcanzar un acuerdo con la Unión Europea sobre el "brexit", pese a las advertencias de su ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, sobre la posibilidad de salir de la UE sin un pacto negociado.



"Continuamos creyendo que el acuerdo es el resultado más probable (de las negociaciones), porque llegar a un buen pacto no solo va en favor de los intereses del Reino Unido, sino en los de la Unión Europea y sus 27 miembros", dijo a los medios el portavoz de May.



Fox levantó polémica este fin de semana al decir que las probabilidades de que Londres y Bruselas rompan sus lazos sin un acuerdo formal son en este momento del "60-40" en favor de una ruptura abrupta.



"El ministro está en lo correcto al decir que existe un riesgo de que las negociaciones no tengan éxito y que el Gobierno se debe preparar para todas las eventualidades", admitió al respecto el portavoz de la primera ministra.



La advertencia que lanzó el titular de Comercio Internacional se sumó a la que hizo el viernes el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, quien aseguró que el riesgo de dejar la Unión Europea sin un acuerdo es en estos momentos "incómodamente alto".



La preocupación por las negociaciones del "brexit" llevó hoy a la libra esterlina a caer un 0,6 % respecto al dólar estadounidense, hasta 1,2924 dólares, su cotización más baja en once meses.



Respecto al euro, la divisa británica caía durante la jornada un 0,4 %, hasta 1,1196 euros.



El Gobierno británico presentó a Bruselas a principios de julio un plan para el "brexit" que contempla la creación de un mercado común de bienes entre el Reino Unido y la Unión Europea.



Los planes de May han sido recibidos con frialdad por los 27 socios comunitarios restantes, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, alertó en un artículo publicado la semana pasada en varios periódicos europeos que el proyecto del Gobierno británico podría minar las bases del mercado único comunitario.

