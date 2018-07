Corea del Norte estaría trabajando en nuevos misiles, según EE UU

Actualizada 31/07/2018 a las 15:16

Las agencias de espionaje estadounidenses están viendo señales de que Corea del Norte está construyendo nuevos misiles en la misma fábrica que produjo los primeros misiles balísticos intercontinentales del país capaces de llegar a Estados Unidos, así al menos lo atestiguan funcionarios familiarizados con agencias de Inteligencia tras comprobar fotos de satélites espía.

Los hallazgos podrían complicar las conversaciones sobre la desnuclearización de la península de Corea pese a que los informes de Inteligencia no sugieren que Pyongyang esté expandiendo las capacidades militares norcoreanas, pero sí muestran que el trabajo con armamento continúa semanas después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país asiático "ya no es una amenaza nuclear".

Fotografías e imágenes de infrarrojo indican que hay vehículos entrando y saliendo de la planta en Sanumdong, pero no muestran si hay avances en la posible construcción de misiles, según ha afirmado el funcionario a Reuters bajo condición de anonimato debido a que se trata de información secreta.

No obstante, el diario 'The Washington Post' ha informado este lunes de que Corea del Norte parece estar construyendo uno o dos misiles intercontinentales balísticos propulsados en la instalación, ubicada en las afueras de Pyongyang, citando a funcionarios de Inteligencia.

Según los informes, una fotografía tomada el 7 de julio muestra un camión y un remolque cubierto similares a los que Corea del Norte ha utilizado en anteriores ocasiones para trasladar sus misiles intercontinentales. Debido a que el remolque estaba cubierto, no ha sido posible saber si transportaba algo, o qué transportaba. La prueba obtenida este mes es la más reciente que sugiere actividad en curso en las instalaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte, a pesar de las negociaciones con Washington y la cumbre celebrada en junio entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La planta de Sanumdong produjo dos misiles ICBM, incluido los poderosos Hwasong-15, los de mayor rango de Corea del Norte. Pero el funcionario estadounidense ha destacado que Pyongyang aún no ha probado un vehículo de reingreso confiable capaz de sobrevivir al viaje de alta velocidad a través de la atmósfera de la Tierra y llevar una ojiva nuclear a su destino. Es posible que cualquier misil nuevo que esté construyendo Corea del Norte sea una nueva prueba de esos vehículos y de sistemas de guía más precisos. "Ellos parecen haber resuelto los motores, pero no los elementos de alta tecnología, y esto podría tratarse de eso", ha explicado el funcionario. "Es más, un misil intercontinental propulsado por combustible líquido no representa una amenaza tan grande como lo haría uno a combustible sólido, porque lleva mucho tiempo cargarlos y eso es algo que ciertamente veríamos a tiempo para abortar el lanzamiento, dados nuestros activos en la vecindad", ha aseverado.

Los informes sobre la construcción de nuevos misiles se producen después de las recientes revelaciones sobre una supuesta instalación de un complejo llamado Kangson donde se estaría enriqueciendo uranio. Las imágenes muestran un edificio del tamaño de un campo de fútbol rodeado de un muro alto al suroeste de la capital. El complejo tiene una entrada única vigilada y cuenta con dos torres de gran altura, aparentemente usada para los trabajadores. Según las agencias de Inteligencia estadounidenses, la instalación ha estado funcionando durante al menos una década. Lo que sugiere que las reservas de uranio enriquecido con las que cuenta Kim Jong Un son mucho mayores de lo que se pensaba. De hecho, los funcionarios de EE UU han aumentado sus estimaciones sobre el tamaño real del arsenal nuclear y armamentístico de Corea del Norte. Kangson fue identificado por primera vez en mayo y entre los expertos de Inteligencia del país norteamericano existe un amplio consenso de que se trata de una de las al menos dos plantas secretas usadas por Pyongyang para el enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció durante el testimonio del Senado la semana pasada que las fábricas de Corea del Norte "continúan produciendo material fisionable" utilizado en la fabricación de armas nucleares. Se negó a decir si Pyongyang está construyendo nuevos misiles. Según detalla el rotativo 'The Washington Post', Kim Jong Un se comprometió ante Trump con la vaga promesa de "trabajar" hacia "la desnuclearización" aunque desde entonces, Corea del Norte ha realizado pocos movimientos tangibles que respalden tal compromiso.

En cambio, y según altos funcionarios del régimen comunista, han discutido sobre cómo engañar a Washington sobre la cantidad de ojivas nucleares y misiles de su arsenal, así como el número y tipo de instalaciones que tienen. Su estrategia -dice el diario local- incluye la posibilidad de afirmar que se han desnuclearizado por completo declarando y eliminado 20 ojivas, mientras conservan otras muchas.

Funcionarios estadounidenses y analistas independientes han afirmado no sorprenderse porque las actividades nucleares continúen en Corea del Norte, dado que "nunca acordaron renunciar a su programa nuclear", ha puntualizado al Washington Post, Ken Gause, un experto del régimen en el Centro de Análisis Naval. "Y es una tontería esperar que lo hagan al comienzo de las conversaciones", ha añadido. No está claro lo que ambas partes quieren decir con "desnuclearización completa", y no se han dado más detalles sobre cuándo o cómo Pyongyang renunciaría a sus armas nucleares ni cómo se verificaría el proceso. "La supervivencia del régimen y la perpetuación del gobierno de la familia Kim" son los principios rectores de Kim, según Gause. "El programa nuclear les proporciona un elemento de disuasión, en su mente, contra el cambio de régimen por parte de los Estados Unidos.

Renunciar a la capacidad nuclear violará los dos centros fundamentales de gravedad en el régimen de Corea del Norte", ha señalado el experto. Además, según varios analistas que citan los medios de comunicación, la administración Trump se niega a admitir en público que el magnate neoyorquino ha malinterpretado a Kim Jong Un.

