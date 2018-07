El presidente de EE UU, Donald Trump, ha vuelto a unir a demócratas y republicanos en algo. Ambas bancadas se han puesto de acuerdo en criticar las declaraciones efectuadas por el magnate durante su rueda de prensa con el presidente ruso Vladimir Putin este lunes, al término de la cumbre bilateral entre ambos mandatarios.



Ambos partidos, del demócrata y el republicano, se han puesto en pie de guerra contra las últimas manifestaciones del presidente. Y es que Trump causó estupor este lunes cuando dio más credibilidad a las palabras de Putin, un axagente de la KGB, que a sus propios servicios de Inteligencia.



El neoyorquino ha afirmado que no ve "ninguna razón" para creer que hubo injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. "El presidente Putin me ha dicho que no ha sido Rusia y yo no veo ninguna razón para que lo haya sido", ha apuntado el magnate. El presidente de EE UU afirmó desde Helsinki que Rusia no interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, negando así todos los informes de la CIA o el FBI que han concluido que sí hubo una injerencia constante y continuada por parte de Moscú en la campaña electoral que aupó a Trump a la Casa Blanca.



Pero puede que Trump haya ido demasiado lejos esta vez. Al menos, así lo consideran muchos miembros de su propio partido. Por su puesto, desde la bancada opositora han llegado incluso a afirmar que tales declaraciones del mandatario solo podrían entenderse si Putin tuviera información que comprometiera al magnate.



El senador republicano por Arizona, John McCain, ha calificado la intervención de Trump como "una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente estadounidense que puedo recordad".Además, McCain, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, ha resaltado que la cumbre de Helsinki ha sido "un error trágico". "El presidente Trump no solo no dijo la verdad de un adversario, sino que cuando se dirigía al mundo en nombre de Estados Unidos, nuestro presidente no defendió todo lo que nos hace lo que somos: una república de personas libres dedicada a la causa de la libertad dentro y fuera del país", ha aseverado.



El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, ha manifestado que la postura de Trump hace quedar a Estados Unidos como un "pelele". "Los comentarios del presidente nos hacen quedar más como un pelele. Eso me decepciona", ha afirmado en declaraciones a la CNN.



"Tenía la oportunidad de defender a nuestras agencias de inteligencia, que trabajan para él. Es decepcionante y triste que las haya equiparado a lo que dice Putin", ha argumentado. "No sé porqué el presidente sigue negando lo que ocurrió" (en referencia a la injerencia rusa en las elecciones). "No creo que éste sea un buen momento para nuestro país", ha apostillado.



El presidente y portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha subrayado que "no hay equivalencia moral entre Estados Unidos y Rusia": "No cabe duda de que Rusia intervino en nuestras elecciones ni de sus continuos intentos de socavar la democracia aquí y en todo el mundo".



"No solo son las conclusiones de la comunidad de inteligencia estadounidense, sino también del Comité de Inteligencia de la CámAra de Representantes", ha subrayado. Trump "debe valorar que Rusia no es nuestro aliado" ya que "sigue siendo hostil a nuestros valores e ideales más básicos". "Estados Unidos debe concentrarse en que Rusia rinda cuentas y en poner fin a sus viles ataques contra la democracia", ha apuntado.



Uno de los senadores más cercanos a Trump, Orrin Hatch, ha subrayado que ya está probada la intervención rusa en las elecciones. "Rusia interfirió en las elecciones de 2016. Los servicios secretos están de acuerdo en esto. Desde el presidente para abajo todos debemos hacer lo que podamos para proteger nuestra democracia asegurándonos de que las elecciones futuras no sufran la influencia o interferencia extranjera, diga lo que diga Vladimir Putin o cualquier otro agente extranjero", ha argumentado.



Otro senador republicano, Jeff Flake, ha calificado de "vergonzosas" las palabras de Trump. "Nunca creí que vería un día en el que nuestro presidente se presentara junto al presidente ruso y culpara a Estados Unidos por una agresión rusa. Es una vergüenza", ha apuntado Flake también en Twitter.



"IRREFLEXIVO, PELIGROSO Y DÉBIL"



La oposición demócrata también ha arremetido contra Trump por "fortalecer a nuestros adversarios y debilitar nuestras defensas y las de nuestros aliados", en palabras del portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer.



"Que el presidente de Estados Unidos se haya puesto del lado del presidente Putin y en contra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, de las autoridades de la Defensa estadounidense y de las agencias de inteligencia estadounidenses es irreflexivo, peligroso y débil. El presidente se está poniendo por encima de nuestro país", ha afirmado Schumer en un hilo en Twitter.También el portavoz demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, ha cargado contra Trump y sus comentarios que, considera, dan "luz verde" a Putin para interferir en las 'midterm', las elecciones estadounidenses de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.



"El presidente Trump acaba de atacar a nuestras agencias de inteligencia y a las fuerzas de seguridad por hacer su trabajo mientras estaba de pie junto a un dictador que intervino en nuestras elecciones para conseguir que Trump fuera elegido", ha denunciado.Una fuentes directamente implicada en la reunión de Helsinki y citada por la cadena CNN ha explicado que "éste no era el plan". La idea era que Trump fuera agresivo con Putin en lo que respecta a la injerencia rusa en las elecciones y que en la rueda de prensa el mandatario estadounidense hiciera lo que en otras ocasiones, "pivotar". "Este no era el plan", ha insistido la fuente.



LA TRADUCTORA SERÁ INTERROGADA



También ha trascendido que la traductora de la reunión entre Trump y Putin, Marina Gross, será interrogada aunque sea de manera informal para conocer más detalles de lo que ocurrió durante el encuentro a solas entre ambos. Fuentes oficiales han señalado a la CNN que no es habitual que se produzcan reuniones de dirigentes a solas y tras la polémica rueda de prensa conjunta posterior las miradas parecen concentrase en lo ocurrido previamente.



La traductora debía traducir a los dos dirigentes y no tomar notas, por lo que sus anotaciones no están consideradas un documento oficial, ha informado la CNN. Gross trabaja como traductora para el Departamento de Estado y ya acompañó en 2008 a la ex primera dama Laura Bush en su viaje a Sochi, Rusia.



EL SLOGAN 'AMÉRICA PRIMERO' SUSTITUÍDO POR 'YO PRIMERO'



Los medios estadounidenses también cuestionan las palabras del magnate y aseguran que el lema y slogan de su campaña de 'América Primero' se ha convertido en 'Yo Primero' después de presentarse como víctima de una conspiración, negando legitimidad a los servicios secretos y al Departamento de Justicia y otorgarle credibilidad a Putin.



La prensa local describe al magnate como alguien que se obsesiona ante cualquier sugerencia de que su ascenso a la Casa Blanca no fue producto de su trabajo, sino que fue ayudado desde el exterior, con métodos poco legales, a cumplir su sueño de convertirse en presidente del país.



Su victoria sorprendió a todos, incluso a él mismo. Pero desde entonces se ha empeñado en culpar a la prensa, a los demócratas, a su predecesor Barack Obama o a cualquiera que no se él, ni nadie de su entorno, se lo que considera 'falsas noticias' para debilitar su mandato.

