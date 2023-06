¿Se puede cobrar una pensión por incapacidad y la jubilación al mismo tiempo?

La Seguridad Social define la pensión por incapacidad como una mensualidad que cobran aquellas personas que, debido a problemas de salud, no pueden desarrollar su trabajo. Cuando este tipo de pensionistas alcanza la edad de jubilación, surge el problema de la simultaneidad. ¿Puede una persona cobrar pensión por incapacidad y por jubilación al mismo tiempo?

Según la normativa que recoge la web de la Seguridad Social , depende de si ambas pensiones pertenecen al mismo régimen. En el caso de que así sea, se consideran incompatibles y deberá elegirse cuál de las dos pensiones se prefiere cobrar. Si, por el contrario, el régimen no coincide,al mismo tiempo. Un ejemplo de ello es un trabajador al que se le concedió la incapacidad cuando era autónomo y más tarde trabajó en una empresa como empleado durante quince años. En su caso, al pertenecer primero al régimen de trabajadores autónomos y después al general tendría derecho a percibir ambas pensiones.

¿Y SI TENGO QUE ELEGIR?

Cuando una persona obtiene la, cobra el 75% de la base reguladora y, si no vuelve a trabajar en los diez años restantes hasta la edad de jubilación, resulta más conveniente no solicitar la jubilación. A pesar de que la pensión de jubilación supone cobrar el 100% de la base, la mensualidad sería menor por no haber cotizado esos últimos años. En caso de que esa persona sí trabaje hasta los 65 años, sería mejor solicitar la pensión por jubilación y cobrar el 100%.