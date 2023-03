Becas MEC 2023 - 2024: requisitos y plazos de solicitud

Más de un millón de estudiantes se verán beneficiados de las nuevas de 2.520 millones de euros, un 18% más que el año pasado. Según la ministra de Pilar Alegría, se garantiza "la igualdad de oportunidades y que miles de estudiantes puedan seguir formándose sin que sus condiciones socioeconómicas sean un obstáculo para ello", recoge la web de La Moncloa. se verán beneficiados de las nuevas Becas MEC 2023 – 2024, presentadas recientemente por el Gobierno. Estas ayudas están dirigidas a todos los alumnos que cursan estudios pos obligatorios; estudios de grado, máster, cursos de preparación y complementos de formación, universitarios como no universitarios. Se ha realizado una inversión histórica,Según la ministra de Educación y Formación Profesional,, se garantiza "la igualdad de oportunidades y que miles de estudiantes puedan seguir formándose sin que sus condiciones socioeconómicas sean un obstáculo para ello", recoge la web de La Moncloa.

¿En qué se traduce esa inversión? La cuantía media de las becas será de 1.730 euros para estudiantes no universitarios y 3.130 para universitarios. Entre las novedades de la convocatoria, figura el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a unos 125.000 alumnos y alumnas, en especial a los de entornos rurales que deben desplazarse a otras localidades para poder estudiar.

Además, habrá una ayuda universal de 400 euros para los estudiantes de niveles educativos no universitarios que acrediten una discapacidad de, al menos, un 33%, trastorno grave de conducta, de la comunicación o el lenguaje o del espectro autista, con el fin de sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar. En este caso, la ministra ha estimado que la ayuda beneficiará a más 214.000 alumnos.

plazos para no perder las ayudas. Serán del 30 de marzo al 16 de mayo, y en agosto o septiembre se les comunicará si cumplen las condiciones, anuncia el Gobierno en su página web. En caso afirmativo, podrán percibir su beca en el último trimestre del año. Para solicitarla, hay que acudir a la Sede Electrónica del Ministerio de Educación . ¿Cuándo se presentan las solicitudes? El estudiante tendrá que estar atento a los, y en agosto o septiembre se les comunicará si cumplen las condiciones, anuncia el Gobierno en su página web. En caso afirmativo, podrán percibir su beca en el último trimestre del año.

Estos son los requisitos generales que debes cumplir para optar a una beca:

- Ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

- No haber obtenido un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que se pide la beca.

- Que no supere determinados límites o umbrales de renta que se establecen en la convocatoria; que los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar son sean superiores a 1.700 euros durante el año 2022; que los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias distintos de la vivienda habitual no superen los límites establecidos en la convocatoria; o que los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades no superen los 155.500 euros durante 2022.

- Los universitarios de primer curso tienen que matricularse de 60 créditos. Pueden tener beca, con algunas limitaciones y condiciones, si se matriculan de, al menos, 30 créditos. Y deben tener una nota mínima de cinco puntos en la prueba o enseñanza que ha dado acceso a la universidad.

- Los universitarios del segundo curso y sucesivos tienen que estar matriculados, como mínimo, del mismo número de créditos que el curso anterior, y han de haber aprobado un porcentaje de las asignaturas que varía según la rama de conocimiento: en ingenierías y arquitectura, se exige un 65%, en ciencias de la salud el 80%, y en ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, el 90%.

