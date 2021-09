ATLAS

Almodóvar: “Hasta que no se pague la deuda con los desaparecidos, no podremos cerrar la herida de la Guerra Civil” Comienza el festival de cine más antiguo del mundo. La Mostra de Venecia celebra su edición número 78, este año con más asistentes y con el regreso de las estrellas de Hollywood. Hoy se ha presentado la nueva película de Pedro Almodóvar, ‘Madres Paralelas’. Un filme que entrecruza la maternidad con las fosas de la Guerra Civil. A este respecto el director manchego ha afirmado que hasta que no se pague la deuda con los desaparecidos, España no podrá “cerrar la herida”.