Por qué, a pesar del calor, a nuestro cerebro le gusta el verano

Este es el yin del verano. Pero ¿hay yang? ¿Podemos encontrar algo positivo en la llegada de los meses cálidos? Tiene que haberlo, porque si no, no habría equilibrio. El verano aporta numerosos beneficios a nuestro organismo, y todo lo que sea bueno para el cuerpo es bueno para el cerebro.

MÁS ANIMADOS CON EL AUMENTO DE LA SEROTONINA

Por eso, quedémonos con las palabras de Aristóteles: “en el término medio está la virtud”. Y es que, en su justa medida, la serotonina influye positivamente en nuestro estado de ánimo. Aquí es donde entra en juego el verano, puesto que la luz solar promueve la unión de este neurotransmisor (como una llave) con su receptor 5-HT1A (la cerradura) en las regiones cerebrales que controlan las emociones. Y de esta manera, mejora nuestro estado de ánimo. No en vano es una de las llamadas “moléculas de la felicidad”.

TOMAR EL SOL (CON PRECAUCIÓN) TAMBIÉN BENEFICIA AL CEREBRO

Cuando la luz del sol incide sobre nuestra piel, los queratinocitos (las células más abundantes de la epidermis) producen este compuesto, necesario para el correcto funcionamiento del cerebro. Y como al final todo está relacionado, la vitamina D generada en la piel por acción de la luz solar también aumenta los niveles del precursor y transportador de serotonina. O, dicho de otra manera, la vitamina D promueve la formación de serotonina.

CERCANÍA AL MAR, GARANTÍA DE FELICIDAD

En resumen, a nuestro cerebro le gusta el verano, también quizá porque promueve una conexión social que aporta enormes beneficios a nuestra salud mental.

Aún queda estío por delante, así que, como dice la canción, “ Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in… ”.