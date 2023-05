Desde hace más de veinte años, la encuesta Gallup Honesty and Ethics , que mide la confianza que las profesiones inspiran en los ciudadanos, posiciona a las enfermeras en el primer puesto del ranking. Sin ellas, el sistema sanitario se tambalea , como se ha constatado en la pandemia que hemos sufrido.

VISIONES ESTEREOTIPADAS Y NEGATIVAS

EN PRIMERA LÍNEA DE LA PANDEMIA

Esta entidad, junto al International Council of Nursing (ICN), promovió la creación de un movimiento mundial de refuerzo al desarrollo y conocimiento de la disciplina en todos los continentes denominado Nursing Now . Actualmente se conoce como Nursing Now Challenge