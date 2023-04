'Moverse sin dolor', un manual para conocer el cuerpo y liberar tensiones

El osteópata francés Julien Leprête asegura que "el dolor corporal es opcional" y no hay que resignarse a vivir con él, por lo que anima a tratar de retrasar su aparición mediante el conocimiento del cuerpo y el uso de las herramientas que nos ofrece para liberar tensiones, mejorar la movilidad y generar más fuerza.

Es lo que trata de explicar este divulgador, con cerca de un millón de seguidores en las redes sociales, en el libro "Moverse sin dolor" (Vergara) en el que desmiente que las posturas que adoptamos sean la causa de los dolores musculoesqueléticos (de articulaciones, tendones o músculos) que sufrimos e insiste en la necesidad de moverse.

Ante la llegada del buen tiempo, el creador del Método Funcional, centrado en el movimiento, advierte de los riesgos de los entrenamientos a contra reloj para cumplir con la operación bikini.

Según explica, aunque se empiezan a sentir algunos cambios corporales a las cuatro semanas, hacen falta meses para lograr transformaciones destacadas sin generar lesiones, para lo que hace falta controlar y regular la intensidad de los ejercicios.

EL DOLOR ES OPCIONAL

El experto rechaza que se acepte el dolor como una fatalidad que solo se alivia tomando medicación, esperando y sin hacer cambios.

Explica que se puede disminuir con estiramientos o con analgésicos; también se puede optar por corregir las causas que lo generaron (aunque reconoce que esto no es siempre posible porque los dolores vienen de múltiples factores), o, por último, tratar de mejorar las funciones corporales y tener unos músculos, tendones y articulaciones más resistentes.

EL SEDENTARISMO ES TU ENEMIGO

El cuerpo necesita movimiento, ya que las células para poder hacer su trabajo necesitan estimulación mecánica (compresiones, descompresiones o vibraciones) y si no hay movimiento no hay circulación sanguínea, la tensión arterial va a bajar en la zona, los tejidos no son alimentados por la sangre y el oxigeno y se van a destruir poco a poco.

Como consecuencia de ello "perdemos fibras musculares, el desarrollo de las arterias y venas alrededor de los músculos se resiente y nos volvemos menos resistentes", asegura el divulgador, que tiene miles de seguidores en México, Argentina y Colombia, países en los que ha residido antes de afincarse en España.

Por ello recomienda hacer ejercicios y moverse cada 30 ó 60 minutos durante la jornada laboral, principalmente para activar las cadenas musculares posteriores y la parte de detrás de los hombros.

PRINCIPALES AFECCIONES

Asegura el osteópata que el 80 % de la población sufre o sufrirá algún día de la espalda baja debido al estilo de vida actual.

También explica que hay muchos problemas de cuello, con neuralgias cervicobraquiales que irradian dolor hacia el brazo o la mano por pasar largos períodos sentados frente al ordenador con el ratón, así como problemas de cuello o del túnel carpiano.

"Son dolores musculoesqueléticos que aparecen después de una o dos horas sin moverse y que desaparecen con el movimiento", insiste.

NO HAY MOVIMIENTOS MALOS

"Ningún movimiento por sí mismo es malo, lo que es mala es la intensidad", asegura el experto al explicar que el cuerpo esta adaptado a lo que suele hacer en la vida, y si se le somete a un esfuerzo al que no está acostumbrado y sin preparación, el riesgo de lesionarse aumenta.

En el libro, en el que incluye múltiples ejercicios para tratar dolores y ejercitar distintas partes del cuerpo, Leprête anima a que cada uno conozca los límites de su cuerpo y sea consciente de las herramientas que le ofrece.

"Herramientas y estrategias" que la propia naturaleza ofrece para hacer frente a distintos problemas, entre ellos el insomnio.

En este sentido, y aunque reconoce que no está probado científicamente, invita a mejorar la cantidad y la calidad del sueño con el orgasmo, porque relaja el cuerpo y nos permite prepararnos para el sueño. "Siempre sugiero buscar nuevas estrategias y buscar lo que le hace bien a cada uno", destaca.