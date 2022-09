Aquabide: Lo que quiere tu cuerpo, lo que quiere tu mente

liberación de endorfinas nos hace vernos de forma diferente y esto va acompañado por un aumento de la autoestima. La clave es sentirse bien por fuera, pero también por dentro”. Variedad y un amplísimo horario. Es lo que ofrece Aquabide en la calle Sangüesa de Pamplona para, además de vernos bien, sentirnos bien. Explican desde el centro que el ejercicio no sólo hace que nos encontremos bien físicamente: “Nosotros vamos más al interior porque ya sólo lanos hace vernos de forma diferente y esto va acompañado por un aumento de la autoestima. La clave es sentirse bien por fuera, pero también por dentro”.

Muchas actividades nuevas

En Aquabide será casi imposible que no encontremos una actividad que no nos guste o no encaje con nuestros objetivos. Para esta nueva temporada han ampliado muchos horarios, además de añadir nuevas clases. Ahora, por ejemplo, se podrá asistir a Yoga también por las mañanas. Lo mismo con Zumba “la actividad que más éxito tiene” y con Pilates, a la que se podrá asistir a dos horas distintas. Para quienes prefieran clases más tranquilas, centradas en estiramientos y ejercicios suaves y mantenidos para preparar los músculos, las clases de Stretching que son también una novedad son las suyas. Y para aquellos obsesionados con el SixPack han ideado una nueva actividad en la que se trabajará únicamente el abdomen durante 30 minutos. Además, clases de Cross “que te llevarán al límite”. Mucho trabajo de fuerza y de resistencia.

Y, por supuesto, las exitosas clases de siempre: spinning, body-pump, cardio-tono, aquaerobic, aquafitness, GAP (glúteos, abdominales y piernas), core, entrenamiento en suspensión... Y clases de natación durante todo el año para bebés, niños y adultos.

De hecho, cuentan con una piscina cubierta de 25 metros y una zona muy completa de balneario /spa que está a disposición de todos los socios.

Un horario muy amplio

Además, el centro tiene un horario muy amplio que se adaptará a nuestro ritmo de vida, incluso al de aquellos que trabajan con jornada partida y quieren aprovechar el mediodía para hacer deporte. Durante la semana abren de 6:45 a 22:00 ininterrumpidamente. Y, por supuesto, las actividades continúan los fines de semana. Los sábados de 8h de la mañana a 21h y domingos y festivos de 8h30 a 14h30.

Sus instalaciones están recién renovadas gracias a un ambicioso plan de reforma. Encontraremos completamente transformada las zonas de pesas y cardio, y se ha habilitado una sala específica para Cross training. Todo ello con la tecnología más puntera porque las máquinas cuentan con una pantalla individual en la que poder ver la televisión o entrar en internet. Como explican en Aquabide, “se trata de que no tengas excusas para quedarte en casa. Hay que moverse, hacer algo, porque practicar deporte es salud”.

Promoción para septiembre en Aquabide

Además, el dinero ya no será una excusa ya que durante este mes de septiembre ofrecen una promoción para nuevos socios para quienes la matrícula tendrá un 75% de descuento. Hasta el último día de este mes quienes se inscriban en Aquabide solo pagarán 30 euros, mucha diferencia con los 95 euros que cuesta habitualmente. Niños, jóvenes, seniors de más de 65 años... tienen, además, tarifas especiales.