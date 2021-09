Más de 20 años de experiencia al servicio de la salud auditiva

David Pérez Bescós, director técnico del La salud auditiva es clave en nuestro día a día, y a la hora de recurrir a unos audífonos en personas con dificultades auditivas, resulta importante ponerse en manos de profesionales expertos en la materia. Es el caso de, director técnico del Centro Auditivo Cilveti de Pamplona , que acumula 20 años de experiencia, su principal valor. Además está siempre al corriente de los últimos avances tecnológicos.

¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué servicios ofrece?

La función principal a la que me dedico es a adaptar audífonos, aunque también tengo experiencia con chicos hipoacúsicos en la escuela y en la universidad, ayudándoles mediante sistemas de transmisión de audio por FM, inducción magnética y otros, independientemente del tipo de prótesis auditiva que usen, ya sea un implante coclear o un audífono.

Si un otorrino prescribe la adaptación de audífonos, ¿por qué tendría que elegir el Centro Auditivo Cilveti?

En Navarra hay unos 50 centros auditivos. La tecnología con la que contamos es de las más avanzadas. Pero a mi modo de ver, lo más importante no es el centro auditivo, sino el profesional que adapta los audífonos. Es decir, hay que contar con medios como los que disponemos en nuestro centro, y hay que usarlos con conocimiento. Por ello el papel del profesional resulta vital.

Para que una adaptación auditiva esté bien hecha, es imprescindible una buena audiometría, una adaptación a medida, una verificación real de la ganancia y una comprobación en campo libre de su mejora. Podemos poner al paciente ante un entorno sonoro complejo para evaluar su capacidad auditiva con y sin audífonos. El audioprotesista modifica los ajustes en función de los resultados.

Se dice que los audífonos son muy caros. ¿Es así?

Presentan un coste elevado, pero no son caros si los comparamos con el beneficio que aportan. En mi caso ofrezco un precio muy competitivo a la vez que mantengo la atención y el servicio como siempre.

Con su experiencia de 20 años, destaca por su cercanía con el cliente.

A todo el que viene le ofrezco un trato familiar, cercano. Procuro que el paciente se sienta bien acogido. La relación que tengo con mis clientes está basada en la confianza y el respeto mutuo. Hacemos las audiometrías de modo gratuito y permitimos al cliente probar los audífonos sin ningún compromiso.

Atiende a personas que proceden de otros centros auditivos sin cobrar nada. ¿Cómo es eso?

Me suelo encontrar con personas que no van bien con los audífonos que le han adaptado en otros centros, yo los reprogramo y en casi todos los casos consigo mejores resultados. Por tanto, a través de los medios de comunicación, he querido hacerme visible a muchas personas que no saben que pueden oír mejor con sus propios audífonos. Asimismo, no les cobramos nada por la reprogramación, ni por ninguna de las pruebas que realizamos. Llevo muchos años trabajando así, y me encanta mi trabajo.

Posiblemente dispone de unas medidas pioneras anticovid desde marzo de 2020. ¿Cómo es esto si todavía no sabíamos nada del virus?

Efectivamente, en su momento, cuando apareció el Covid, yo acababa de diseñar y fabricar con mis propias manos 12 silenciadores acústicos. Estos dispositivos, fueron colocados en la sala insonorizada principal del centro auditivo cilveti. Instalamos un extractor ultrapotente conectado con esta misma sala, mediante dos rejillas de 60x60 colocadas en el techo, de tal modo que el sistema de ventilación combinado con la reducción de ruido de los silenciadores posiblemente es único en el mundo. En este sentido creo que somos pioneros, porque en tan solo unos segundos, todo el aire de la sala insonorizada ha sido renovado llevándose consigo los famosos aerosoles en los que se encuentra el virus. Es prácticamente como estar en la calle mientras la sala mantiene el mismo aislamiento acústico.