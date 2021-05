'Realfooding': qué es la 'comida real', qué beneficios tiene y un par de recetas fáciles

Actualizada 28/05/2021 a las 09:58

El Realfooding es un estilo de vida sana basado en comer comida real y evitar los ultraprocesados, que según múltiples investigaciones aumenta el riesgo de cáncer de colon y muerte prematura, además de acelerar el envejecimiento. Es un movimiento que defiende el derecho a una alimentación saludable para la población.

Los realfooders afirman que no se trata de hacer dieta ni de pasar hambre para adelgazar o estar un mes comiendo lechuga y pechuga. Tampoco comen galletas 0%, productos light o bajos en calorías. Los realfooders destacan que comen comida "real" para cuidar su salud.

Este colectivo explica que "creamos a los ultraprocesados hace poco menos de un par de siglos. Al principio no daban problemas, no suponían un riesgo. Pero desde hace unas décadas, los ultraprocesados han aumentado su poder. Para seguir creciendo en este poder y expandirse, los ultraprocesados mantienen a los humanos en MATRIX, que es un entorno perfectamente diseñado para que estos sigan consumiendo ultraprocesados sin que puedan oponer resistencia. Sin ser conscientes de ello".

La recomendación de los nutricionistas a la hora de consumir ultraprocesados es simple: cuanto menos mejor. Las estadísticas señalan que cada año que pasa aumenta el consumo de ultraprocesados y las enfermedades crónicas derivadas de ello. Además aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer.

DOS RECETAS DE REALFOODING

Salteado de pimiento y brócoli

Pasos de la receta:

Lavamos las verduras, cortamos en trozos de brócoli y en rodajas los pimientos y la cebolla.

En una sartén, freímos las verduras con 1 diente de ajo y 1 cucharada de aceite de oliva.

Lo cocinamos a fuego lento durante 15 minutos.

Por último, añadimos las hierbas aromáticas (albahaca, romero... ) y unas gotas de salsa de soja.

Ingredientes utilizados:

brócoli

Pimiento rojo

Cebolla

Pimienta

Ajo

Aceite de oliva

Salsa de soja

hieras aromáticas,.. ( albahaca, romero..)

Magdalenas de cacao con harina de avena

Pasos de la receta:

Cogemos un bol y mezclamos la harina de avena, el cacao, es importante no echar demasiado cacao puro ya que es muy fuerte, y la levadura, hasta que quede bien homogéneo.

Por otro lado, en otro recipiente mezclamos el yogur, el huevo y algún tipo de bebida vegetal y el aceite de oliva virgen extra.

Luego mezclamos todos los ingredientes en el recipiente donde están todos los líquidos, mezclamos bien hasta que quede bien homogéneo, quedara teñido del color del cacao.

Vertemos la masa en moldes de silicona para magdalenas, aptos para el horno.

Precalentamos el horno a 200 grados por arriba y por abajo, con ventilador. Y añadimos las magdalenas durante unos 12-15 minutos. Es importante no abrir el horno durante la cocción, para no afectar a la temperatura.

Ingredientes utilizados:

Para 4 unidades

80 gramos de harina de avena

40 gramos de yogur griego

1 huevo, a poder ser de payés

20 ml de bebida vegetal

40 ml de aceite de oliva virgen extra

10 gramos de cacao puro

1 cucharada de levadura

Edulcorante (opcional)

Una vez pasado el tiempo retiramos los moldes, dejamos enfriar y ya podemos desmoldar las magdalenas y disfrutar.