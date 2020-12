Lo mejor sería no juntarse y cuanta menos gente mejor: cinco, mejor que diez. Prioricemos: mejor sólo con gente con la que convivamos. Si tenemos cualquier síntoma: ¡no vayamos!

Usemos mascarilla todo el tiempo que podamos. En sitios cerrados mejor una FFP2 . Si nos la quitamos, mejor no dejarla encima de la mesa, usemos una bolsita de plástico o, mejor, un sobre de papel.

Si es posible, sentémonos en sitios alternos (en zig-zag) para que no haya nadie en frente nuestro.

Mejor que sirva la mesa una sola persona (pero, ojo, no tiene por que ser su madre, puede ofrecerse usted mismo). Mejor no compartir platos, nada “al centro”.

No brindemos tocando las copas y no mezclemos y confundamos los vasos: bebamos cada uno de nuestra copa.

Procuremos no levantar mucho la voz, cantar o gritar. Si ponemos música que no esté muy alta, para no tener que forzar la voz y evitar aerosoles.