El consumo de jugo arándano rojo puede reducir la presión arterial alta y mejorar la función de los vasos sanguíneos, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Helsinki (Finlandia).



En el trabajo, realizado en ratas genéticamente hipertensas, se han investigado los efectos cardiovasculares del jugo de arándano rojo, jugo de arándano y grosella negra prensados en frío como líquido para beber durante 8-10 semanas.



El jugo de arándano rojo diluido redujo significativamente la presión arterial alta, mientras que el jugo que contenía más polifenoles mejoró la función deteriorada de los vasos sanguíneos al nivel de los vasos sanos. No obstante, no previno la elevación de la presión arterial relacionada con la edad típica de la cepa animal hipertensa.



"Estos hallazgos experimentales necesitan evidencia de estudios clínicos comparativos en individuos sanos con presión arterial ligeramente elevada a quienes, en este punto, se les ha brindado orientación nutricional y de estilo de vida en lugar de terapia farmacológica. El jugo de arándano rojo no sustituye la medicación, pero es un buen suplemento dietético", han zanjado los investigadores.

