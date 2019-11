Cuidar el estilo de vida durante el embarazo podría evitar la obesidad infantil

13/11/2019 a las 06:00

La alimentación y el estilo de vida durante el embarazo pueden tener un impacto a largo plazo en la salud cardiovascular y el peso de los futuros bebés. Es la conclusión a la que llegan dos estudios preliminares estadounidenses -uno de la Universidad de Chicago y otro de la Universidad de Tennessee, que se presentarán a partir del día 16 de noviembre en las sesiones científicas anuales de la Asociación Americana del Corazón, un intercambio mundial que se celebra cada año donde se comparten los últimos avances en ciencia cardiovascular.

La investigación de la Universidad Northwestern en Chicago revisó los datos obtenidos de 877 embarazadas de nueve centros de salud en seis países, cuya salud cardiovascular fue analizada a partir de cinco parámetros: su peso, su consumo o no de tabaco, su azúcar en sangre, su nivel de colesterol y su presión arterial.



Entre diez y catorce años después, se calificó la salud cardíaca de sus hijos utilizando las mismas métricas, excepto el consumo de tabaco, y los resultados fueron reveladores. Las madres cuyos parámetros de salud cardiovascular durante la gestación fue buena, habían tenido hijos con corazones más sanos en la etapa adolescente y preadolescente que las mujeres cuyos parámetros fueron peores.



"Nos sorprendió lo fuerte que era esta relación", dice Amanda M. Perak, MD, MS, autora principal del estudio y profesora asistente de pediatría y medicina preventiva en la Universidad Northwestern y cardióloga pediátrica en el Hospital de Niños Ann & Robert H. Lurie de Chicago. "Nuestros hallazgos sugieren que la salud cardiovascular de la madre durante el embarazo afecta el ambiente dentro del útero de una manera que puede influir en la salud cardiovascular del niño a largo plazo", añade. A pesar de todo, este es un estudio observacional y no está diseñado para probar la causa-efecto entre ambos factores.



Obesos a los cuatro años En la investigación desarrollada por el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, por su parte, se centraron en los impactos de la alimentación durante el embarazo en los futuros bebés.



Las participantes de este estudio fueron 1.257 mujeres que completaron cuestionarios sobre su consumo de alimentos y bebidas durante los meses de gestación. Los resultados obtenidos destacan que llevar una dieta basada principalmente en comida rápida -pollo y pescado frito, hamburguesas o bebidas azucaradas, entre otros- durante el segundo trimestre del embarazo, puede estar relacionado con que los niños se vuelvan obesos a partir de los cuatro años.



El autor principal de este segundo estudio, Zunsong Hu, Ph.D., investigador asociado postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, considera estos hallazgos "muy importantes". "Los estudios en animales han demostrado que la ingesta prenatal de 'comida basura' conduce a una mayor preferencia por alimentos grasos, azucarados y salados y a un mayor riesgo de obesidad en la descendencia. Nuestro estudio proporciona evidencia de esta asociación por primera vez en una población de EE UU, incluidos blancos y negros, aunque todavía se necesitan estudios futuros para validar estos hallazgos", agrega. Ya que, aunque el estudio identifica una tendencia entre los participantes, por ahora no prueba su causa y efecto.



Hu también señala que promover la alimentación saludable durante el embarazo puede proporcionar un método temprano y efectivo para frenar la lacra de la obesidad infantil, que actualmente afecta millones de niños en todo el mundo. En 2016, 41 millones de menores de entre 0 y 5 años tenían sobrepeso u obesidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud. De mantenerse esta tendencia, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025. En España, alrededor de un 40% de los pequeños tienen sobrepeso u obesidad.



