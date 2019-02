Actualizada 12/02/2019 a las 13:04

Los hábitos de consumo están cambiando en España. Desde la salida de la crisis, los españoles buscan productos a buen precio y las ofertas en las tiendas, pero ya no solo se mueven por estas razones, sino que la calidad y la salud toman fuerza. Así, los ciudadanos se gastaron un 0,7% más en la cesta de la compra en 2018 aunque se consumió un 1,1% menos en volumen.

El informe 'Balance de la Distribución y Gran Consumo 2018' presentado este martes por la consultora Kantar Worldpanel revela que las razones son fundamentalmente un freno en términos de volumen poblacional y un consumo fuera del hogar cada vez mayor. "La mayor preocupación del sector es el estancamiento población, si no hay más bocas que alimentar, no habrá grandes cambios en los volúmenes", ha explicado Florencio García, director de sector retail de Kantar Worldpanel.



El consumidor está dispuesto a pagar más pero por productos mucho mejores de los que estaba habituado. "Cada vez se está más pendiente de las grasas saturadas, el aceite de palma, etc", ha recordado García. El informe desvela que los productos eco/bio han crecido un 19% en 2018 y ya entran en 6 de cada 10 hogares españoles. Así, uno de cada dos encuestados afirma que no le importa pagar más si recibe mayor calidad.

Los datos muestran que productos caros pero de calidad como las cervezas premium (+21%) o los chocolates gourmet (+37%) han crecido mucho el año pasado. Lo mismo ocurre con los productos sanos y fáciles de preparar como las ensaladas envasadas (+28%), las cápsulas de café (+21%) y el pollo asado y platos preparados (+44%).

En cuanto a los lugares donde hacer la compra, Mercadona sigue siendo un año más el líder indiscutible para los consumidores españoles con una cuota de mercado del 25%. Esto significa que 1 de cada 4 euros gastados en gran consumo se destina a la firma de Juan Roig, que ha reforzado su posición especialmente en productos frescos, cuando suponen la mitad de lo que nos gastamos los españoles. "Conquistar el mercado de los frescos es conquistar al consumidor español", asegura García.

De hecho esto es lo que dificulta el avance del e-commerce en España, por ser un país muy vinculado a la venta de productos frescos. El comercio electrónico de alimentación continúa su lento avance con una cuota del 1,6% de las ventas, lo que supone un aumento de solo el 0,1% respecto a 2017. Todavía muy lejos de los datos de Francia (5,6%) y Reino Unido (7,2%).

Destaca también el caso de Lidl, que junto a Mercadona, es el único de los seis grandes distribuidores que ganan cuota en 2018. La marca supera por primera vez en número de compradores a Dia y Carrefour. El informe revela que casi siete de cada diez españoles ha comprado al menos una vez en la cadena alemana durante el último año.



Por su parte, Grupo Dia se mantiene como el tercer distribuidor, por detrás de Mercadona y Carrefour, con un 7,5% de cuota de mercado, lo que supone una caída del 0,7% pendiente de la OPA del grupo ruso Letterone Retail. García ha recordado que tiene el parque más amplio en número de tiendas en España, con unas 3.500 en todo el territorio, pero con un volumen de compradores similar a Carrefour que solo tiene 500 establecimientos. "Lo que para ellos fue un éxito en su día ahora les está perjudicando por el aumento de la competencia, necesita mejorar su imagen ante el consumidor".

Etiquetas Agricultura ecológica

Selección DN+