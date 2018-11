Actualizada 23/11/2018 a las 13:00

Un estudio de la Universidad de Navarra se centra en el uso de la termografía para profundizar en las características de la frustración. Para ello, el personal investigador de la Facultad de Educación y Psicología busca una treintena de voluntarios, en edades comprendidas entre los 18 y 50 años.

Carlos García-Roda, investigador de la Universidad de Navarra, explica que el objetivo del estudio es “usar la termografía para observar qué ocurre a nivel técnico cuando se experimenta esta emoción. Este dato, podría servir de ayuda para completar la información que se tiene de esta emoción y definir más sus características”.

Para ello, se realizará un registro de la temperatura de la cara con una cámara termográfica. “Este tipo de cámaras captan por infrarrojos la radiación térmica que emite un cuerpo y les aplican un proceso de filtrado que permite diferenciar la temperatura de cada parte del cuerpo registrado”.

Durante el proceso, que durará aproximadamente media hora, la persona que participe en el estudio se enfrentará a diversos estímulos. En los primeros diez minutos se explicará detalladamente el proceso del estudio y se recogerán datos demográficos y nacionalidad, y a continuación comenzará el registro con la cámara termográfica. “Se trata de un proceso inocuo, no es necesario colocar sensores en la piel ni otros instrumentos que necesiten un contacto con la zona a registrar”, explica el investigador.

IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

El objetivo del estudio, según Carlos García-Roda, es que los resultados permitan observar si existe un mapa térmico diferenciado para para esta emoción, y si el organismo se moviliza de forma concreta cuando la experimentamos. “Estos datos pueden llevar a establecer diferencias reales y significativas cuando se experimentan emociones. De este modo, se podría entender mejor el concepto de frustración y su posible utilidad en el campo práctico (ámbito educativo, deportivo, clínico, etc)”.

Para participar en el estudio, las únicas recomendaciones son no haber ingerido café, alcohol o bebidas con cafeína dos horas antes de la prueba; no aplicar lociones, cremas o maquillaje en la zona de registro (en este caso, la cara); y no realizar ejercicio intenso ni comidas copiosas. Los interesados deberán confirmar su participación a través del email: cgarcia.55@alumni.unav.es.

Etiquetas Universidad de Navarra

Selección DN+