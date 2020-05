Ruta de senderismo por la Sierra de Cábrega y San Gregorio Ostiense

13/05/2020 a las 09:54

En la Sierra de Cábrega no sobrepasaremos los 800 m en ningún momento. La de San Gregorio alcanza su máxima altura en los 722 m de la ermita de la Virgen de la Guardia (algo más al este de la basílica de San Gregorio Ostiense, su hito más significativo). Nada que ver con los 1.400m de Ioar. El recorrido que aquí contamos circula por la loma de la sierra de Cábrega, y no pasa de ser un suave paseo por un paisaje amable, ocupado por encinares, con agradables rincones que permitirán disfrutar de un buen rato de senderismo. Mirafuentes, el pueblo del que partiremos, es una localidad enmarcada en bellos paisajes. La Berrueza, para muchos navarros, es uno de esos valles desconocidos que sorprende gratamente a quien lo visita. El recorrido es circular, y también se podría iniciar, con escasos cambios, en la localidad de Ubago, a cuyas afueras pasamos. A Mirafuentes llegaremos por la NA-129, que une Acedo y Los Arcos. Entre los kilómetros 5 y 6 llegaremos al cruce de la carretera Oco-Otiñano (NA-7410). La tomaremos hacia el oeste (dirección Otiñano), y después de pasar por Ubago, llegaremos a nuestro destino.



EL RECORRIDO



Km 0 – Mirafuentes. Desde la carretera, en la travesía del pueblo, suponiendo que empezamos en la iglesia, caminamos unos metros hacia el este (dirección Ubago). Bajo el frontón encontramos una pista hormigonada que desciende por la derecha, junto a la tapia que separa las huertas de la carretera. Después de un giro encontramos el lavadero y una baliza del SL-NA 187. Cruzamos el cauce del río Odrón y empezamos a subir.



Km 0,5 – Tomamos el desvío de una pista que sale en curva hacia la izquierda. En otra curva, 300 m después, hay una pista que llega de la izquierda. Por ahí volveremos; ahora seguimos la principal. Entramos en el carrascal.



Km 1,1 – Abandonamos la pista para seguir un sendero con piso de hierba, más estrecho, mediante un brusco giro a la izquierda. Cien metros después, en otra bifurcación, seguimos el ramal derecho (más empinado).



Km 1,5 – Después de seguir un camino algo más ancho, alcanzamos un punto en el que empieza a perder altura. Hay una senda que se va por la derecha. No hacemos caso de ella, y descendemos durante unos metros. Pronto encontramos una balsa y un camino que llega de la derecha. Mantenemos la dirección, en llano, bajo encinas más maduras. Seguimos la dirección de las estacas del SL. Al pie de una palomera se va otra senda en descenso por la izquierda. Mantenemos la altura y vamos en línea más o menos recta, por terreno muy agradable, por lo más elevado de la sierra.



Km 2,1 – A punto de iniciarse un suave descenso (unos 300 m después de la palomera anterior), nos metemos entre el arbolado, a la derecha, para buscar el punto más elevado. No hay senda, pero el bosque permite el paso sin dificultad. Después de caminar unos 90 metros entre los árboles, encontramos los restos (ruinas de los muros) de una vieja construcción, con un pilar de arenisca en el centro. El bosque rodea el paraje. ¿Podrían ser los cimientos de la ermita de San Gervás, citada por Fernando Pérez Ollo en su libro “Ermitas de Navarra”? Aquí aparece señalado el topónimo, al que se atribuye origen religioso. Volvemos al camino y seguimos adelante.



Km 2,6 – Bifurcación. Por la izquierda baja un amplio camino. Las marcas del SL se van con él. Nosotros seguimos adelante, por la derecha, tomando dos minutos después un sendero que recorre lo más elevado del lomo. Después de pasar por una pequeña cota, ocupada por una chabola, nos escoramos ligeramente a la derecha para salir a una pista. Poco más adelante, giro a la izquierda y descenso brusco de unos metros. Salimos a otra pista más ancha. Por la izquierda. Km 3,35 – Confluencia de pistas en un paraje amplio, parecido a un collado. Regresaremos aquí, pero de momento seguimos por la derecha. Cuando, 300 m más adelante, la traza empieza a descender por la vertiente derecha, tomamos un sendero hacia la izquierda. Se interna en una repoblación de pinos y sube. Por lo más alto vamos remontando (ignorando el sendero cuando también desciende). Así llegamos a…



Km 3,8 – Monte Cábrega. Con vértice geodésico que señala la cota (757 m de altitud). Está también rodeada de arbolado, por lo que no podemos hablar de panorámicas. Volvemos ahora, desandando el camino, hasta el punto señalado en el km 3,35. En la bifurcación de pistas anteriormente descrita, descendemos por la derecha en dirección a Ubago. Perdemos altura con rapidez. En mitad del descenso, otra pista vuelve a subir hacia la izquierda (no hay que tomarla).



Km 5,00 – A 100 m de las primeras casas de Ubago vemos un sendero herboso que sube hacia la izquierda, hacia el pinar. Regresaremos por aquí hacia Mirafuentes. Se trata de un cortafuegos. Tiene un manifiesto abandono, pero no da problemas para caminar. Vamos algo elevados sobre el valle, a media ladera. A 400 metros del inicio de este sendero hay una bifurcación. Por la izquierda. Sigue invadido por bastante vegetación.



Km 6,00 – Al cruzar la muga entre Ubago y Mirafuentes llama la atención el cambio radical del terreno. Ahora sí, el cortafuegos está cuidado y limpio. Descendemos con suavidad. En 150 metros encontramos la pista de ascenso que hemos recorrido al principio (km 0,8). Bajamos ahora por la derecha y desandamos el camino hasta Mirafuentes.



DESPIECE: CONSERVACIÓN DE LOS CORTAFUEGOS



La presencia de un cortafuegos eficaz, en una masa boscosa, exige la creación de una barrera espacial en la que se lleva a cabo un “corte” de toda la masa vegetal situada en una anchura dada. Esta actuación supone, en la evolución vegetal del terreno, una disminución muy significativa de la competencia natural por la luz, el agua y los nutrientes. La reacción de la vegetación es la esperable: en breve tiempo tiende a invadir, con rapidez, el espacio libre. Para minimizar el fenómeno, que inutilizaría el cortafuegos, se utilizan medidas diversas, pero siempre bajo una planificación que debe tener en cuenta factores ecológicos, ambientales, orográficos, y que debe seguirse después de manera exigente y con continuidad en el tiempo.



DATOS TÉCNICOS



DESNIVEL TOTAL: 164 m TIPO DE SENDERO: circular TIEMPO MIDE: 1 h 58 min DISTANCIA TOTAL: 6,84 km

CALIFICACIÓN MIDE:

MEDIO 1

DESPLAZAM. 2

ITINERARIO 2

ESFUERZO 3



