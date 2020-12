'Conocer Navarra' entrega sus premios

Actualizada 18/12/2020 a las 06:00

“Había una luz muy bonita, era la mañanica y empezaban a salir los rayos de sol, también había niebla”, así describe Socorro Alzueta Labiano su fotografía 'Ibaldia', con la que recibió ayer el Primer Premio Absoluto 2020 en el XIII Concurso fotográfico Conocer Navarra. Fue tomada en otoño en un lugar al que Socorro Alzueta va asiduamente, el Monte Erga. Vio que un hombre comenzó a bajar la cuesta hacia Aguinaga y dijo: “Esta es la mía, aquí me quedo hasta que se coloque en un punto que me guste”. Tras 15 minutos y varios disparos, consiguió la foto que la ha convertido en ganadora. El premio fue entregado por Marian García en representación de Eroski.

La gala de premios fue celebrada en el refectorio de la Catedral de Pamplona y de entre 900 fotos se escogieron a 7 ganadores. El segundo Premio Absoluto 2020 corresponde a Pablo García Osés por 'Roble de Orkin'. Recogió el premio en su nombre su padre, José Antonio García Murillo, quien lo recibió de manos de Marian García. El tercer Premio Absoluto 2020 le correspondió a José Antonio Barros Domínguez, natural de Galicia. La foto 'Aspas y Estrella' fue tomada en diciembre, en el molino de Olleta. Fue allí de casualidad, con unos amigos, y aunque opina que ese molino ya está “trillado” no dudó en disparar. Siempre lleva la cámara en el coche y la fotografía en cuestión necesitó “12 tomas”. Escogió mandar 'Aspas y Estrella' porque “como patrimonio es el último molino harinero de Navarra, fue reconstruido más o menos en el 95 y no quedan ya en Navarra molinos harineros”, apuntaba. Barros prefiere fotografíar monumentos a personas, “no se mueven, no sonríen y no hay que pedirles que posen”, añadió. Sé que lo tiene fotografiado hasta la abuela de mi primo, pero tiene colores muy fuertes y lo mandé”, confirmó José Antonio Barros. Le entregó el premio Ana Beriáin en representación de la Asociación de Campings de Navarra.

Paisajes y gastronomía

El Premio Popular Absoluto 2020 fue concedido a José Luis Zubiri Munárriz por 'Candelas Tamizadas'. Consiguió captar este momento de niebla en Gallipenzo. Fue hasta la Iglesia que hay situada en lo alto de la localidad, a las 6 de la mañana, y vio “la noche, la hora azul y ahí disfruté mucho de cómo cambiaba el paisaje. Esto ya es justo cuando me iba a ir, a las 9 de la mañana, había salido el sol y las nubes comenzaron a subir”, describió Zubiri Munárriz. Entregó el galardón Nacho Calvo en representación de la Asociación de Empresas de Hostelería de Navarra. El premio a la mejor fotografía gastronómica recayó en Ainhoa Albistur Ahechu por 'Al rico pimiento' y se lo entregó Itziar Inza en representación de Reyno Gourmet. Con un objetivo de cincuenta milímetros y encima de unas cajas, consiguió inmortalizar en un plano cenital cómo su abuela y su madre pelaban pimientos en las Puertas de la Magdalena. Unai Larraya Carabante ganó el Premio Popular en Paisajes por 'Brechas de luz'. El premio fue entregado por Laura Jiménez en representación de Conocer Navarra.

'Olite, un pueblo para enmarcar', de Alicia Palacios Algarra, se alzó con el Premio Popular de Patrimonio, que fue entregado por Gonzalo García en representación de la Catedral de Pamplona. Esta última fue tomada en unas viñas, en otoño. Alicia Palacios lleva 6 años con una “cámara a cuestas”, es su afición y le gusta más fotografiar paisajes que a personas.

