'Ibilaldia' gana la edición 2020 del Concurso fotográfico Conocer Navarra

Un camino cerrado por un bosque ya vestido de rojo otoñal. La luz del día amenazando a la niebla, que comienza a levantarse. Y, al fondo, una figura a punto de perderse mientras sigue su camino. La poética fotografía titulada ‘Ibilaldia’ ha enamorado al jurado en esta edición 2020 y se ha alzado con el primer premio del Concurso Fotográfico Conocer Navarra. Tras ella, el segundo y tercer puesto han sido para dos fotografías nocturnas: ‘Roble de Orkin’ y ‘Aspas y estrellas’.

Tres bellas imágenes que dan buena muestra de la variedad de paisajes de Navarra. Una realidad más patente que nunca en este peculiar 2020, en el que los navarros –casi no quedaba otro remedio- nos hemos volcado en conocer nuestra tierra.

Las circunstancias especiales de este año han provocado que el certamen haya tenido que adaptarse. Así, la categoría ‘Fiestas y tradiciones’ que habitualmente abría el concurso, quedó suspendida. En el año de las ‘no fiestas’, una cuestión de pura coherencia. Aún así, la participación ha vuelto a ser sobresaliente, con 312 fotografías en la categoría ‘Patrimonio’ y 596 en ‘Paisajes’. Más de 900 imágenes para un año en el que la competencia ha sido máxima, confirmando una realidad: el nivel de la fotografía en Navarra no deja de crecer.

Este certamen, que ha alcanzado su edición número trece, está organizado por Conocer Navarra y Diario de Navarra y cuenta con el patrocinio de Eroski y la colaboración de Camera, Reyno Gourmet y la Asociación de Campings de Navarra.

SUBIENDO AL MONTE ERGA

Hace seis años, Socorro Alzueta Labiano rozaba el primer premio de este concurso con una imagen en la que la ermita que corona el monte Erga emergía de la niebla. En esta ocasión, ha sido una fotografía del bosque que lleva hasta esta cumbre la que le ha otorgado la victoria. Para esta autora, pocos lugares hay más inspiradores que los que aparecen nada más salir de su casa, en Irurtzun.

“Lo bueno de tener todos estos paisajes tan cerca es que abro la puerta y puedo ver cómo se presenta el día. Si intuyo que va a ser una buena jornada para hacer fotos no tengo mas que coger la cámara y salir a pasear” explica la autora de 68 años y ya jubilada.

En esta ocasión, la fotógrafa subía desde la localidad de Aguinaga hacia la cumbre del Erga, una ruta que realiza con frecuencia, y se encontró con este momento mágico en el que la niebla, los tonos otoñales y el caminante componían una fotografía llena de belleza. “Había un ambiente muy bonito en ese tramo de la ruta y en ese momento. La luz se filtraba entre los árboles e iba levantando poco a poco la niebla. La iluminación era muy especial y, encima, tuve la suerte de que apareció ese caminante, que fue remontando el camino. No tuve mas que esperar a que se colocara en el lugar que me gustaba para redondear la foto”.

Gracias a ‘Ibilaldia’, Socorro Alzueta podrá disfrutar de un vale en material fotográfico valorado en 2.000 euros y un fin de semana en un bungaló de la Asociación Campings de Navarra.

ÉXITO DE LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Dos fotografías nocturnas ocupan el segundo y tercer escalón de podio final.

Pablo García Osés, vecino de Nuevo Artica, se ha llevado el segundo premio gracias a la fotografía ‘Roble de Orkin’, una imagen en la que el color y la perspectiva son las protagonistas. “La historia de esta foto gira en torno a un objetivo de ojo de pez que me acababa de comprar. Realizo sobre todo fotografía nocturna y tenía ganas de probar este tipo de efectos. Busqué diferentes localizaciones para encontrar la que más juego pudiera darme y, finalmente, me gustó esta realizada en Orkin. Suelo fotografiar patrimonio, ruinas y despoblados, pero en esta ocasión quería hacer algo distinto y al final me decanté por este roble, que es monumento natural”, explica el autor, docente de profesión.

Para Pablo García, la alegría por este premio es doble: “En primer lugar por encontrar el motivo adecuado, aislar ese árbol en una zona despejada, y en segundo lugar porque la hice solo. En fotografía nocturna es común compartir con otros compañeros la aventura, por las dificultades que tiene, pero al final todos terminamos teniendo las mismas fotos, y por eso me alegra que haya gustado esta imagen al jurado”. El premio, un vale de 1.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en un bungaló de la Asociación Campings de Navarra.

El tercer premio ha sido para ‘Aspas y estrellas’, de José Antonio Barros Domínguez. Acostumbrado como está por su profesión –panadero “de los de amasar”– a trabajar de madrugada, no es de extrañar que la fotografía nocturna se haya convertido en una de sus favoritas. Este gallego, afincado en Zizur Mayor desde hace seis años, ha encontrado en el grupo de amigos con los que comparte aventuras con la cámara, su principal afición. “Nos juntamos dos veces por semana para hacer fotografía nocturna y al menos una vez al mes para hacer despoblados”, explica el autor.

La fotografía con la que ha alcanzado este tercer premio surgió de una forma un tanto informal. “Nos juntamos de juerga y terminamos yendo al molino de Olleta para hacer fotos. Está sacada sobre el mes de octubre, más o menos, ya se observa que se ve Orión. Entre varios amigos fuimos colocando iluminación artificial... la noche tiene su luz y nosotros le añadimos la nuestra”, relata con una sonrisa.

Con esta fotografía realizada en la sierra de Guerinda, José Antonio Barros se ha hecho acreedor de un vale por 500 euros en material fotográfico y un fin de semana en un bungaló de la Asociación Campings de Navarra.

GALLIPIENZO, EN EL PREMIO POPULAR

Una imagen de Gallipienzo sacada desde lo más alto de este bello pueblo atalaya, se ha hecho merecedora del favor del público y se ha llevado el premio de la votación popular entre las 30 finalistas. La fotografía es obra del tafallés José Luis Zubiri Munárriz y se titula ‘Candelas tamizadas’, por el efecto de las farolas encendidas bajo la niebla mañanera. “Es una imagen que ya tenía pensada. En Gallipienzo, al amanecer, suelen colarse esos mantos de nubes, así que me levanté a las seis de la mañana y me acerqué hasta este pueblo. Es una maravilla de lugar, ves la hora azul, la salida del sol… pero parecía que la imagen que yo tenía en mente, la de la niebla, no iba a acompañarme ese día. Sin embargo, a eso de las nueve, comenzó a aparecer y pude hacer la foto que deseaba”.

Gracias a esta espectacular imagen, José Luis Zubiri podrá disfrutar de un fin de semana en un bungaló de la Asociación de Campings de Navarra.

'AL RICO PIMIENTO', PREMIO GASTRONÓMICO

Para Ainhoa Albistur Ahechu, una joven estudiante de 22 años, la fotografía se ha convertido en algo más que una afición. Gracias a ella se alzó recientemente con su primer galardón, el premio del concurso de fotografía científica de la UPNA, y se estrena en el certamen de Conocer Navarra con este premio gastronómico otorgado por Reyno Gourmet con 'Al rico pimiento'.

La fotografía está realizada en las huertas de la Magdalena, muy cerca de su casa en Burlada. “Es un entorno muy fotográfico y el ambiente que se crea en esta época de pimientos, con las familias reunidas en corro, es muy especial. Así que me acerqué con la cámara para buscar un fotografía que ilustrara el momento. Para conseguir esta perspectiva, y buscando que hubiera una simetría, apilé unas cajas y me subí a ellas. Desde allí se veían las manos de mi madre y mi abuela trabajando”. Además de la propia estética de la foto, este carácter intergeneracional, de tradición que pasa de padres a hijos, ha sido uno de los aspectos destacados desde el jurado del concurso para otorgar el premio a la fotografía gastronómica 2020 a ‘Al rico pimiento’. La autora podrá disfrutar de un fin de semana en un bungaló de la Asociación de Campings de Navarra.

ENTREGA DE PREMIOS, EXPOSICIÓN Y CALENDARIO

La entrega de los premios se realizará durante la presentación de la revista nº 61 de Conocer Navarra, que se celebrará el 16 de diciembre en el Refectorio de la Catedral de Pamplona. En este mismo acto se inaugurará la exposición con las 30 imágenes finalistas. Estas mismas fotografías ilustrarán el calendario que será entregado gratuitamente en el mes de diciembre tanto con Diario de Navarra como con la revista Conocer Navarra.