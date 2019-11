Actualizada 17/11/2019 a las 08:37

Cuando los estudiantes de Historia del Arte llegan al periodo conocido como Quinquecento, comienzan a familiarizarse con el chiaroscuro o claroscuro: una técnica de pintura que utiliza fuertes contrastes entre volúmenes, unos iluminados y otros en sombra, para destacar más efectivamente algunos elementos. Como un artista de la época, que ha cambiado pinceles por objetivo, Jesús Goldáraz Iracheta se enfrentó a la luz que entraba en la capilla de San Agustín, ubicada en el claustro de la Colegiata de Roncesvalles.



“En fotografía, la luz lo es todo”, remarca el autor, “y quizá tuve la suerte de estar allí en ese momento, en el que entraba por la vidriera componiendo una imagen muy bella”. A partir de ese momento, pruebas y más pruebas, ajustes realizados con la experiencia de los años y cuyo acierto solo se puede verificar cuando se descargan las fotografías ya en casa. “A veces, en los concursos, lo más difícil no es hacer la fotografía, sino elegir cuál, de todas las que tienes, envías. En este caso, me pareció que la imagen podía tener fuerza, por la oscuridad, los reflejos de la vidriera, incluso por la historia que hay detrás”.



El control técnico necesario para realizar una imagen con luces y sombras tan contrastadas y la perfecta definición fueron dos de los elementos que destacó el jurado del concurso en su decisión final. Un primer premio que inmortaliza un novelado episodio de la historia de Navarra, el descanso eterno del rey ‘gigante’, Sancho VII el Fuerte, junto a la vidriera que recuerda su leyenda en la batalla de las Navas de Tolosa, con la rotura de las cadenas de Miramamolín.



Esta es la primera vez que Jesús Goldáraz Iracheta consigue subir al podio del concurso, aunque varias de sus fotografías han alcanzado fases finales a lo largo de los doce años de desarrollo del certamen. Vecino de Barañáin, de 43 años, se define como “el pesado que iba a todos los viajes de estudios cargado con su cámara réflex”. Desde que tiene memoria o, mejor dicho, “desde que empecé a disponer de mi propio dinero”, Jesús comenzó a invertirlo en su pasión: la fotografía. Desde entonces hasta hoy, ha ido recogiendo frutos en forma de premios en otros certámenes como el de fotografía de San Fermín del Banco Santander o el de la Vendimia de Olite.



DOCUMENTAL Y PAISAJE



El origen de la fotografía Satán -ganadora del segundo premio absoluto- bien podría esconderse en el pupitre de un aula escolar de Olite. Su autora, Ainhoa Tejerina Guriziaga, maestra en esta localidad, ha trabajado varios años los personajes carnavalescos en el colegio y decidió unir esta temática con un proyecto sobre fotografía que realizaba con sus alumnos. Con su cámara al hombro, se lanzó a inmortalizar la historia de este carnaval de Olite, en el que un curioso personaje denominado Satán es perseguido y manteado por la calles.



“Es un momento en el que el vuelo del personaje encaja con el hueco que dejan los tejados en el cielo, una fotografía que capta un instante”, explica Ainhoa Tejerina. Este carácter casi periodístico de la imagen fue uno de los aspectos destacados por el jurado. “Realizo especialmente fotografía de maquillaje porque el bodypainting es otra de mis pasiones. Pero luego, sobre todo, lo que me atrapa es la fotografía documental, de calle. Si en una imagen no hay personas, siento que le falta algo”, expresa la autora. Ainhoa se presentó por primera vez a un concurso de fotografía el año pasado, precisamente al de Conocer Navarra, y alcanzó la final. Este mismo año, también se ha alzado con el Premio Lecea. Un currículum breve, pero muy prometedor.



Alfredo Ruiz Huerga, informático de 49 años y vecino de Vitoria, completa este año el podio con Enredados: una imagen de un árbol aislado en lo alto de la sierra de Urbasa, cuyas ramas de trazado anárquico aparecen cubiertas por la nieve. Su forma de entender la fotografía es un contrapunto a lo expuesto por la autora anterior: “Tenía la misma imagen con un amigo bajo las ramas del árbol, pero me gustaba más vacío, minimalista”. Para Alfredo, la fuerza de su fotografía reside en dos aspectos: “el ambiente invernal, potenciado por ese tono casi en blanco y negro y el punto de vista, cómo las ramas van dirigiendo la mirada hasta que se unen”.



En su caso, se define como un fotógrafo de paisajes: “En primer lugar, estaba la afición a la montaña y fue después, subiendo montes y disfrutando de esas vistas, cuando comienza a surgir en mí la necesidad de hacer fotografía”. Ganador de otros premios fotográficos en provincias vecinas (Diputación de Guipúzcoa, Sierra de Demanda o Cuadrilla Gorbeialdea), es la primera vez que una de sus fotografías se colaba en la fase final del concurso de Conocer Navarra, con el más que notable éxito de llevarse el tercer premio.



ENTREGA DE PREMIOS



Tras la decisión del jurado profesional, los tres fotógrafos galardonados podrán disfrutar, respectivamente, de un vale por valor de 2.000, 1.000 y 500 euros en material fotográfico en Camera, además de un fin de semana en la Casa Rural Aldekoa de Ziga. Los premios se entregarán en la presentación de la revista número 57, que se celebrará el miércoles 18 de diciembre en el edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra, momento en el que también se inaugurará la exposición con las 30 finalistas de 2019.



Las fotografías, igualmente, serán las que ilustren el calendario con el que Diario de Navarra obsequiará a sus lectores el domingo 15 de diciembre y que también será entregado con la revista de diciembre de Conocer Navarra. Este concurso está organizado por la mencionada revista de escapadas junto a Diario de Navarra. Además, cuenta con el patrocinio del departamento de Turismo del Gobierno de Navarra y Eroski, y la colaboración de Camera, Reyno Gourmet, Casa Rural Aldekoa y VerduArte.



‘Vendimia tardía’, mejor fotografía gastronómica



Daniel Andión, tafallés de 42 años e ingeniero agrónomo de una conocida bodega navarra, forma ya parte de la historia de este certamen. El año pasado se alzó con el primer premio absoluto y, en esta ocasión, se lleva el premio a la mejor fotografía gastronómica. Con esta, son ya tres las ocasiones en que la cesta con productos Reyno Gourmet valorada en 500 euros marcha para su casa. Lo ha conseguido gracias a la fotografía ‘Vendimia tardía’, realizada en una de las fincas que cuida en su trabajo, ubicada en Traibuenas. “Se trata de un momento de la recogida de la uva ya pasificada (convertida en pasa) a finales de noviembre del año pasado, al amanecer”, explica el autor. De espaldas aparece uno de los trabajadores de la bodega, Max, que carga un capazo en el que descansan los racimos de moscatel recién recogidos. Este moscatel de vendimia tardía, oriundo de Navarra, es uno de los tesoros de esta bodega, la única que trabaja con esta peculiar uva, a la que Daniel ha querido hacer un merecido homenaje con esta fotografía.





Artajona, el cerco más popular



‘Cerco de Artajona’, una imagen nocturna, apaisada y en blanco y negro de esta muralla, ha sido la fotografía más votada en la web del concurso entre las finalistas, con lo que se alza con el premio Popular 2019. Su autor es Iñaki Cía Vicuña, pamplonés de 40 años e ingeniero de profesión. “Es una fotografía realizada hace unos años, una noche de diciembre muy fría. Encendieron las luces de las murallas y quedó enmarcado el cerco en ese fondo negro. Posteriormente, la recorté apaisada para eliminar el ruido de alrededor, las nubes, etc., de forma que quedara un perfil limpio. Es quizá la fotografía que he realizado de la que estoy más orgulloso y por eso la presenté”. Gracias a este galardón, el autor podrá disfrutar de una comida para dos personas en el restaurante VerduArte, ubicado en la terraza de Baluarte.

