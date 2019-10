20/10/2019 a las 06:00

La historia se repite. Por segundo año consecutivo Luis Díaz Luna se alza con el premio de la votación popular de la categoría Patrimonio del Concurso fotográfico Conocer Navarra. Y lo hace de nuevo con una imagen de Ujué, aunque en este caso la fortaleza luce en segundo plano y es la Luna de la noche de San Juan la protagonista.

Este fotógrafo aficionado se mostraba especialmente ilusionado con el premio, ya que se trata de una fotografía “muy buscada, muy currada”, explica. “Llevaba tiempo detrás de esa instantánea y aunque al principio estaba preocupado porque la noche no salió clara del todo y se cruzaron las nubes, después comprobé que estas le daban un halo de misterio a la imagen que la hacía diferente”, puntualiza el autor. Especializado en la fotografía nocturna, Luis Díaz explica parte de la técnica con la que consiguió la instantánea: “Utilizo una app llamada Photopills que te permite planificar la salida de la Luna, del Sol, de la Vía Láctea... todos esos elementos que nos gustan a los fotógrafos nocturnos. Eliges la ubicación de la foto y esta aplicación te ayuda a calcular en qué línea tienes que estar, a qué hora, en qué momento... es una maravilla”.

Socio de la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra, este vecino de Beriáin de 51 años comenzó a aficionarse a la fotografía hace escasos cuatro años, cuando una enfermedad le hizo retirarse prematuramente de su trabajo. “En su día inicié una FP de imagen y sonido porque el tema de la fotografía me gustaba desde siempre. Un run-run que, aunque tuve que dejar los estudios, siguió dentro de mí y que pude retomar al convertirme en pensionista. Comencé entonces a hacer un curso detrás de otro, aprendiendo a usar la cámara, porque no me conformaba con funcionar de forma automática... y hasta hoy”. Una afición que ya le ha dado dos alegrías en los dos últimos años, con la localidad de Ujué como talismán. “Tiene una fotogenia única, siempre gusta, y si le añades esa luna de San Juan, el resultado es impactante”, finaliza.

Por otro lado, el jurado profesional de este certamen también ha elegido las diez fotografías de Patrimonio que pasan a la fase final del concurso y que podrán optar a los premios absolutos: ¿Una fuente luminosa?, Berroeta, Castillo de Javier, Cerco de Artajona, Como niños, Depósitos de Mendillorri, La luz de Sancho, Las dos torres, Luna llena en Ujué y Sobrevolando el memorial.

ÚLTIMA CATEGORÍA

Una vez cerrada la segunda categoría, llega el turno de las fotografías dedicadas a Paisajes. Desde este lunes, 21 de octubre, ya será posible disfrutar de todos los originales llegados a la redacción de Conocer Navarra. Se podrá disfrutar de galería de fotos y votar por las imágenes favoritas a través de la web concursos.diariodenavarra.es/conocer-navarra-2019. Las fotografías permanecerán expuestas y la votación abierta hasta el próximo día 1 de noviembre. La imagen más votada por los internautas en esta segunda tanda y las siguientes diez finalistas se darán a conocer el domingo 3 de noviembre. Una vez que quede resuelta esta última categoría, dará inicio la fase final, que determinará los ganadores absolutos de 2019.

El concurso fotográfico Conocer Navarra, que alcanza la duodécima edición, está organizado por la revista de turismo junto a Diario de Navarra y cuenta con el patrocinio de Turismo de Navarra y Eroski. Asimismo, la tienda de fotografía profesional Camera apoya el concurso, ya desde su primera edición, y en este 2019 se han sumado dos nuevos colaboradores: Casa Rural Aldekoa de Ziga y el Restaurante VerduArte.

PREMIO GASTRONÓMICO

Por cuarto año consecutivo, este certamen también hará entrega de un premio especial a la ‘Mejor foto gastronómica Reyno Gourmet’. La instantánea que se alce con este galardón se llevará un lote de productos de la mencionada marca valorado en 500 euros. El objetivo, encontrar la imagen que mejor exprese la riqueza gastronómica de nuestra comunidad. Los originales que recojan esta temática podrán ser enviados a cualquiera de las categorías del concurso.

Etiquetas Fotografía

Selección DN+