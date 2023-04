Museo del Carlismo, una historia por descubrir

¿Has estado en Estella-Lizarra y no has visitado el Museo del Carlismo ? Es el guardián de una parte de tu historia que seguramente no conozcas. Ubicado en plena ruta jacobea, en un notable palacio de principios del siglo XVII, con un soberbio patio y una imponente escalera, permite viajar a través del tiempo y descubrir el carlismo, el movimiento contrarrevolucionario más longevo de Europa.