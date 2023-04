Corella, la sorprendente y bella ciudad del vino y del Barroco

"Corella, la bella”, aseguran quienes la habitan. Y quien la visita descubre que la rima no es casual ni una exageración de sus vecinos. La riqueza y belleza patrimonial de esta localidad ribera con categoría de ciudad es innegable y sorprende al visitante, que con un paseo por su casco antiguo asiste a una lección magistral sobre el Barroco de la mano de sus casas solariegas, palacios, iglesias y conventos.

Además de mucha historia y arte, Corella tiene una larga tradición vinícola, siendo la localidad navarra con mayor número de bodegas por habitante. En total, nueve. Destaca entre sus ricos vinos el moscatel.

Barroco en cada rincón

Deambular por sus calles antiguas siempre es un buen plan. Mejor aún si se sigue una de las visitas guiadas que traslada al turista directo a los siglos XVII y XVIII, aquella época de esplendor económico que queda patente en las casas que habitaron familias como los Sesma, Virto de Vera, Alonso, Escudero, Sanjuan, Goñi, Octavio de Toledo, Porlier-Miñano, Aguado, Gorraiz de Beaumont, etc.

Entre estas construcciones hidalgas destaca, por ejemplo, la Casa de los Alonso Sáenz, en el nº1 de la calle de la Reja. Aunque actualmente pertenece a este linaje, en su día fue la casa del tudelano José Lizaso y Guenduláin, uno de los personajes más acaudalados de la Ribera durante el último tercio del siglo XVIII. Destacan los balcones de la primera planta con rejería de diseño curvo y estilo francés nada típico en Navarra, así como el escudo de armas de los promotores de la vivienda en chapa y forja que se halla en el balcón principal y el doble alero de madera que corona la casa. En la actualidad, el edificio ha sido adquirido por el Ayuntamiento para ampliar las instalaciones administrativas municipales y proteger y recuperar el patrimonio histórico artístico de Corella.

Pero hay otras muchas casas palaciegas dignas de mención: como la Casa de los Sesma, en la que se alojaron en dos ocasiones Felipe V y su corte. O la de los Arteta, con sus preciosas decoraciones pictóricas que simulan balaustradas, es otro de los imponentes palacios del s.XVI con los que cuenta la ciudad.

Patrimonio religioso

La pujanza económica que históricamente ha tenido esta localidad también se evidencia en su patrimonio religioso. La parroquia de San Miguel, levantada en el siglo XV, es la más antigua de la ciudad. En su origen lució un marcado estilo gótico pero las sucesivas ampliaciones y reformas realizadas hasta el s. XVIII la convierten en una joya del barroco navarro. Sería un error no adentrarse en su interior para deleitarse con una profusa decoración escultórica y pictórica.

Con su alta torre decorada de ladrillo, destaca también la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en cuyo interior sorprende el cabecero cubierto por un imponente retablo. Así mismo, Corella cuenta con tres conventos y la muy querida basílica de Nuestra Señora del Villar, patrona de la ciudad. El interior del convento de las Benedictinas guarda entre sus paredes el Museo de Arte Sacro de la Fundación Arrese, una visita imprescindible para los curiosos del arte.

La Semana Santa

Quizá no tenga el renombre de la andaluza o la castellana, pero la Semana Santa en Corella se vive con gran emoción y fervor y es una de las celebraciones más importantes en estas fechas en Navarra.

El día clave es el Viernes Santo, cuando se celebran la escenificación de la ‘Función de las Siete Palabras’, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, al mediodía; y la procesión de la Pasión de Cristo, por la tarde. Se trata de un solemne desfile barroco del siglo XVIII, declarado de Interés Turístico en 1967 por ser una de las 50 procesiones más características y originales de España. La escena cumbre del drama es el “Encuentro de Cristo con Cirineo y la Verónica”.

Durante ‘Las Siete Palabras’, el altar, presidido por Cristo Crucificado, María Magdalena y San Juan, sirve de escenario para que el coro, el sacerdote y la orquesta interpreten las últimas siete frases que pronunció Jesús antes de su muerte.

La casi bicentenaria plaza de toros

Otro de los tesoros de esta ciudad ribera es su plaza de toros, que presume de ser una de las más antiguas de Navarra. Fueron tres corellanos –Miguel Poyales, Claudio Díaz e Hipólito Nieva- quienes en 1845 se asociaron para levantar el coso taurino. Compraron terrenos en el paraje de ‘Las Eras de Santa Bárbara’ y pusieron en marcha las obras, que concluyeron en 1847. Ya un año antes, con motivo de la boda de Isabel II, la plaza acogió una corrida de toros aunque aún no estuviesen finalizadas las obras. Recientemente, se han hecho obras de recuperación para poder poner un pequeño museo y adaptarse a la normativa foral.