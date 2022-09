Así es el pueblo navarro abandonado que te embrujará

Os cuento, que tengo chascarrillos… Pero permitidme que primero os ponga en contexto, que siempre me dicen que empiezo la casa por el tejado -además de irme por los cerros de Úbeda- y que no se me entiende nada.

Desde que tengo uso de razón -y mi hermana me daba en herencia sus ‘Pesadillas’-, me han flipado las series y pelis de terror. Concretamente, esas cuyas historias transcurrían en lugares remotísimos, abandonados, siniestros, sombríos… y donde sucedían hechos misteriosos inexplicables dignos de un programa de Cuarto Milenio. Aunque la verdad (y la incongruencia) sea dicha: en la vida real me hacen “bu” y ya estoy corriendo Baztan arriba.

Bueno, pues siempre había querido ir a uno de esos sitios urbex y en Nueva York -cuando ya mi madre no se enteraba de lo que hacía excepto por lo que le contaba- pude acceder a uno de ellos (ojalá nunca me lea, porque le da un parraque): el Rockland Psyquiatric Center. Y la sensación fue indescriptible porque efectivamente, ¡se sentía como en ‘Pesadillas’!

Bien, pues cuando regresé a esta nuestra querida tierra foral me dije: ¿Y en Navarra qué hay abandonado? (Aparte de mi corazón)

Empecé a indagar y conocí al historiador Fernando Hualde; experto en pueblos abandonados -y otros temas-. Total, que en una noche de verano le pregunté casi sin descaro y entusiasmada: “¿Cuál es tu despoblado preferido en Navarra?” Y sin titubear me respondió: “Uno que hay al otro lado de un puente colgante”.

Entonces nada... Cogimos mi pequeño Saxo y ondeamos nuestras melenas al viento que cantaría Rocío Jurado, reímos entre chistes malos y algún que otro salseo que no se puede confesar. Y... me descubrió uno de los lugares abandonados más geniales de Navarra.

Larrangoz, el pueblo abandonado que te embrujará. Así que hoy, en Diario de Navarra, te invitamos a conocer

Recomendación: Para poner el broche de oro a esta pequeña ruta, recomendamos la visita a la torre del Palacio de Ayanz (siglo XIV) y cuyos anexos están siendo restaurados por la Fundación Príncipe de Viana. Subir hasta lo más alto y disfrutar de la panorámica del valle es un verdadero placer para los sentidos...

LARRANGOZ, UN PUEBLO ABANDONADO EN UN ENCLAVE ÚNICO

Resulta difícil imaginar que este pueblo esté ahora abandonado puesto que su ubicación es única: en pleno valle de Lónguida, al otro lado del río Irati y haciendo muga con el valle de Izagaondoa. Es por ello que ahora, aunque desolado y totalmente en ruinas, se encuentra ya prácticamente engullido por la vegetación que avanza imparable.

Y es algo que contrasta con sus años dorados, cuando aún pasaban los carros por la antigua calzada de la que hoy día sólo se vislumbran unas pocas piedras, sus casonas en la margen izquierda del camino y ahora devoradas por la naturaleza, su iglesia -ahora en ruinas-, su antiguo palacio...

UN PUENTE COLGANTE MÁGICO QUE CRUZA EL IRATI

Cruzar este puente colgante es una experiencia fascinante. Es curioso el "liviano" bamboleo al caminar sobre él. Y sí. He de confesar que en alguna que otra ocasión se me pasaba por la cabeza que aún no había firmado testamento alguno. Pero no. Es totalmente fiable. ¿Sabíais que antiguamente esta parte del río era navegable hasta mediados del siglo XIX? Pero no por barquitas o pequeñas balsas, sino por barcos que transportaban la madera desde Aoiz hasta esta parte baja de Larrangoz.

LA ANTIGUA IGLESIA, UN DIAMANTE ARQUITECTÓNICO

La iglesia de San Bartolomé debería ser, sin lugar a dudas, una joya del románico de transición y a las que algunos -según señala nuestro compañero Hualde- ya llaman gótico. En ambas columnas, se encuentran los que serían los antiguos capiteles y que son, a su vez, escudos del antiguo palacio que se encuentra enfrente. En el lado izquierdo, un águila que -actualmente- está sin cabeza. Y en el derecho, un caballero o jinete ataviado con ropaje medieval y escudo -posiblemente que regresara de las cruzadas, tal y como señala nuestro compañero Hualde- y, también, descabezado. Según señala Hualde.

EL VIEJO PALACIO SEÑORIAL DE TIEMPOS MEDIEVALES

Después de visitar la portada de la iglesia de San Bartolomé, podemos ver -justo enfrente- el viejo palacio señorial que muestra el poderío que una vez poseyó esta bellísima villa del valle de Lónguida.

OTRO PALACIO EN LO MÁS ALTO, AHORA EN RUINAS

Vaya por delante que no está permitido el acceso interior al caserío. Además de ser propiedad privada, su estado es completamente ruinoso y el riesgo de que se desprenda algún cascote -o el techo mismo- es altísimo. No obstante, es posible dar un rodeo a toda la edificación y ojear disimuladamente a través de las ventanas, imaginando las historias que allá habrán acaecido...

¿Te atreves a descubrir Larrangoz?