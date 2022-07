4 consejos para viajar en autocaravana este verano

1. CHEQUEO PREVIO

Como en cualquier vehículo, es conveniente realizar un chequeo mecánico del estado de la autocaravana, y dejarla en manos de un profesional experto. Revisará el estado general, las presiones de las ruedas, los estabilizadores, las conexiones de gas y los grifos, los tanques de aguas… Y en marcha, es importante contar con bombonas de gas y un extintor, además de cables de emergencia. A efectos de higiene, son imprescindibles las pastillas de WC, por ejemplo. Si estacionamos en zonas desniveladas, recuerda llevar consigo las cuñas para estabilidad el vehículo.

2. PERMISOS

El permiso B, el que usamos a diario para nuestro turismo, puede valernos para conducir una autocaravana, siempre y cuando este vehículo o el conjunto (si llevamos remolque) no superen los. Más allá de ese peso es obligatoria una autorización adicional. También hay que conocer la letra pequeña del seguro del vehículo para no tener sorpresas. Las normas de circulación de la DGT no varían.