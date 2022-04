Seis planes en la provincia de Tarragona para una Semana Santa de ensueño

Con la Semana Santa llegan las primeras vacaciones del año, esas que además coinciden con el comienzo del buen tiempo y la posibilidad de hacer planes para todos los gustos. Independientemente de tu compañía o de si te apetece una aventura o tumbarte a desconectar en un paisaje idílico, la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre guardan tu plan perfecto. Aquí tienes seis ideas para explorar la provincia de Tarragona durante estos días libres.

ENTRE ARENA DORADA

Para descubrir playas de arena fina y dorada no hace falta recorrer miles de kilómetros: la Costa Daurada -denominada así precisamente por el color de su arena- cuenta con multitud de opciones costeras para extender la toalla en un entorno idílico.

Comenzando por la vertiente norte, la ruta empieza en Cunit, municipio costero en la comarca del Baix Penedès, y continúa en Calafell, municipio con certificado Biosphere, otorgado por el Instituto de Turismo Responsable, institución avalada por la UNESCO y uno de los mayores reconocimientos en el ámbito de la sostenibilidad.

Tras estas localizaciones se encuentran los humedales de Les Madrigueres, un espacio litoral de 30 hectáreas recogido dentro de Sant Salvador. Después de pasar por las magníficas playas de Roc de Sant Gaietà, dentro de Roda de Berà, llegamos al área protegida de Els Muntanyans, con las playas de Torredembarra y Creixell, donde podemos disfrutar de un paisaje de dunas espectacular justo antes de llegar a los acantilados de Canyadell.

En el camino hacia el sur nos sorprende la playa de Altafulla, de 1,1 kilómetros, donde se encuentra además la preciosa desembocadura del río Gaià. Tras ella, Tamarit es otra gran opción para relajarse. El camino nos revelará lugares protegidos como la cala homónima o la Punta de la Móra justo antes de llegar a Tarragona, capital de la provincia, que cuenta con un increíble litoral con playas tan famosas como la de l’Arrabassada, la Playa Llarga o Cala Romana.

Tras la ciudad pasamos por Vila-seca para vernos inmersos en plena naturaleza: el Parc del Pinar de Perruquet y el humedal de la Sèquia Major, dentro de la Pineda Platja, son imprescindibles. Justo después, Salou nos espera como una de las joyas de la Costa Daurada y una de las mejores opciones para buscar alojamiento. Más de nueve kilómetros de litoral, la capital de la Costa Daurada ofrece playas urbanas, adaptadas y accesibles, con todos los servicios necesarios.

Los estímulos de Salou dan paso, en nuestro camino hacia el sur, a la tranquilidad de Cambrils, con playas ideales para familias. Cerca se encuentran las playas casi vírgenes de Mont-roig del Camp, Miami Platja, justo antes de la última parada de Costa Daurada, L’Hospitalet de l’Infant, colindante con el comienzo de las Terres de l’Ebre, donde encontramos el Espacio Natural Protegido de la Rojala.

Las Terres de l’Ebre, reserva de la Biosfera por la UNESCO debido a su gran patrimonio natural, es a su vez una joya imprescindible. El litoral ebrense con más de 100 km de costa se extiende desde l’Ametlla de Mar hasta Alcanar, pasando por el Delta de l’Ebre. La diversidad, la calma y un entorno natural espectacular son sus principales señas de identidad.

La zona norte destaca por sus aguas cristalinas y sus calitas solitarias, lugar perfecto para hacer snorkel o recorrer un precioso tramo del GR-92. L’Ampolla, puerta natural del Delta de l’Ebre, da paso a los campos de arroz, las playas extensas y de poca profundidad ideales para los niños. En Deltebre, en la zona de Riumar, encontramos la desembocadura, que puede ser recorrida a través de un relajante paseo en barco.

Las Lagunas de l’Encanyissada y la Tancada en la zona litoral de Amposta son de parada obligatoria para observar flamencos y gran multitud de aves. Continuado hacia el sur, encontramos la Ràpita y la Bahía de els Alfacs, paraíso para los amantes del Kite, paddle surf o vela ligera. Finalmente, llegamos a la costa de Alcanar, con sus playas de cantos rodados y el pintoresco puerto de les Cases, conocido por su oferta gastronómica.

Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona

UN PASEO POR LA HISTORIA

Entre playas y montañas, la Costa Daurada guarda fragmentos de la historia de lo más sorprendentes. Podemos transportarnos siglos atrás en Tarragona, donde podemos descubrir la monumental ciudad romana de Tarraco, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, presidida por su anfiteatro en primera línea de mar.

También es perfecta para descubrir el pasado la Ruta del Cister, que dejó su huella en la capital en dos tesoros monumentales, y que se completa por un recorrido por tres monasterios inolvidables: el de Poblet, catalogado también como Patrimonio Mundial por la UNESCO; el de Santes Creus; y el de Vallbona de las Monges, ubicado en Lleida.

En la Costa Daurada está el Paisaje de los Genios, una propuesta turística en la que aproximarse a personalidades del territorio, como Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró o Pablo Picasso, mediante ubicaciones importantes en sus vidas y en sus caminos. Este último es recordado además en el Centro Picasso, ubicado en Horta de Sant Joan dentro de las Terres de l’Ebre, una localización perfecta para descubrir las etapas que pasó el artista en esa localidad.

Otro de los grandes legados de las Terres de l’Ebre es su interesantísima herencia templaria. Miravet es un lugar perfecto para conocer estas huellas, con un espectacular castillo y un palacio que recuerdan a los caballeros de la Orden del Temple. Tortosa, conocida como la ciudad del Renacimiento, aglutina un legado cultural de primer nivel. Destacan los Reales Colegios, una de las obras renacentistas más importantes de Catalunya. También podemos visitar la Catedral gótica y su museo y el castillo de la Suda, situado en lo alto de una colina, donde podremos contemplar unas preciosas vistas sobre la ciudad y el río.

CICLOTURISMO INOLVIDABLE

Las Terres de l’Ebre son una localización perfecta para aquellos que aman el turismo sobre dos ruedas. Este espacio ofrece una red de más de 1.000 kilómetros, integrados por caminos y carreteras de baja intensidad. Destaca la Vía Verde de la Val de Zafán, que conecta la zona del Parc Natural de els Ports, en la comarca de la Terra Alta, hasta la desembocadura. Un recorrido espectacular, ideal para disfrutar en familia.

El Camino Natural de l’Ebre, el mítico Mont Caro, caminos rurales o carreteras locales que bordean viñedos, bosques, campos de olivos milenarios, arrozales y playas solitarias y el patrimonio cultural y la gastronomía local, son algunos de los ingredientes para diseñar rutas memorables. La oferta diversa permite encontrar el trazado ideal, tanto para los que buscan los retos más difíciles, como los que quieren disfrutar de un paseo en familia.

Por otro lado, la Costa Daurada también cuenta con rutas específicas para cicloturismo. De hecho, puede presumir de más de 2.000 kilómetros de carreteras tranquilas y rodeadas de naturaleza, con unas condiciones climáticas perfectas para practicar este deporte. Municipios como Salou, Cambrils y El Vendrell, en primera línea de mar, cuentan con itinerarios para amantes de las dos ruedas; en el interior, puedes disfrutar de esos planes en Mont-roig del Camp – Miami Playa.

Todos estos territorios cuentan con certificaciones específicas de la Generalitat, que los acredita como municipios especializados en turismo deportivo y en los que, por tanto, puedes estar seguro de que encontrarás todos los equipamientos necesarios para la práctica del turismo en bicicleta.

PARA AMANTES DE LA ENOGASTRONOMÍA

No se puede hablar de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre sin mencionar su inolvidable oferta culinaria. Cambrils es, en ese sentido, uno de los pilares: su tradición pesquera hila historia y gastronomía en un territorio ligado desde siempre con el mar: pescados y mariscos comparten carta con las mejores carnes llegadas del interior de la provincia.

La zona de l’Ebre, vertebrada y moldeada por el río, presenta una gran diversidad de paisajes que le confieren una oferta gastronómica muy amplia. Zonas de viñedos en la Terra Alta, grandes plantaciones de frutales en la Ribera d’Ebre, aceite, arroz, cítricos y productos del mar muy top como las gustosas galeras o las ostras y mejillones que se pueden degustar en las mismas mejilloneras en l’Ampolla y la Ràpita.

En materia de vinos, es importante señalar que Tarragona es el área con más Denominaciones de Origen del estado español y, junto a La Rioja, los únicos con una Denominación de Origen Calificada, en este caso la D.O.Q. Priorat, perteneciente a la comarca del mismo nombre. Además de esta, se pueden encontrar denominaciones como la D.O. Tarragona, que incluye un total de 73 municipios; la D.O. Penedès, una de las más reconocidas de Cataluña; la D.O. Conca de Barberà, muy marcada por el territorio; la D.O. Montsant, la más joven de Cataluña, creada en el año 2001; y la D.O. Terra Alta, marcada por los sabores de la garnacha blanca.

Esta variedad convierte en un plan ideal el paseo enológico, calmado y dedicado a degustar las maravillas del vino catalán en un entorno idílico. Lugares como Montferri en Costa Daurada y Batea u Horta de Sant Joan en las Terres de l’Ebre son perfectos para descubrir las mejores referencias.

Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona

DIVERSIÓN Y ADRENALINA

¿Sabías que la Costa Daurada cuenta con uno de los mayores complejos temáticos de Europa? PortAventura World, situado entre Salou y Vila-Seca, es un plan perfecto para pasar uno o varios días rodeado de aventura. A escasos metros del Mediterráneo, este parque temático cuenta este año con novedades como LaLiga TwentyNine’s, el primer restaurante tematizado de LaLiga en el mundo, además de The Challenge, un videojuego basado en realidad aumentada.

Por supuesto, luce sus ya conocidas atracciones, famosas fuera de nuestras fronteras, y espacios como FerrariLand, perfectos para hacer las delicias tanto de niños como de mayores. Todo sin olvidar su nutrida oferta hotelera, que se ha ampliado con nuevos espacios en el Hotel Colorado Creek, de cuatro estrellas, en el que se puede disfrutar de 141 nuevas habitaciones Deluxe, además de estrenar su mejorada piscina.

MONTAÑA Y ESTRELLAS

Si te gustan los planes de montaña, tu lugar perfecto está en Prades y la Serra del Montsant. Situadas entre las comarcas del Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà y Priorat, estas montañas cuentan con multitud de rutas perfectas para todas las edades y niveles de dificultad. De hecho, están reconocidas como Destino de Turismo Familiar por la Generalitat de Catalunya.

Además, esta localización es ideal para todos aquellos que disfrutan del cielo cuando cae la noche: las Montañas del Prades y la Serra de Montsant son hoy la zona más grande de Europa en tener el cielo nocturno protegido; reconocido en 2021 como destino Starlight, es perfecto para descubrir la belleza del firmamento.

Por otro lado, las Terres de l’Ebre , nos ofrece una extensa red de senderos interconectados que permiten descubrir tesoros de la naturaleza conservados para nuestro disfrute.

El camino natural de l’Ebre conocido como GR-99, la Ruta Estels del Sud en el Parque Natural de els Ports, excursiones por la Sierra de Cardó o itinerarios por el Delta como la excursión al Faro del Fangar son algunas de las propuestas más destacadas.