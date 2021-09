VisaTurismo, el portal que te ayuda a viajar a cualquier rincón del mundo sin miedo a papeleos

Viajar por Europa, al menos antes de que comenzara la pandemia, era algo la mar de sencillo. Con solo llevar tu DNI, podías perfectamente visitar cualquier parte del continente sin tener que recurrir a documentación adicional y, a lo sumo, llevando tu pasaporte contigo en caso de que pudiera ser necesario. Bien es cierto que mucho ha cambiado desde entonces, sobre todo en relación con la pandemia, pero viajar por territorio europeo sigue siendo fácil.

exasperantes. O podían, porque ¿Qué pasa cuando salimos fuera? Empiezan las complicaciones. Si quieres ir a países como Estados Unidos o planeas viajar a la India una vez pase la tormenta del COVID, ya empiezan a aparecer los visados, los formularios, los envíos de documentos, los pagos de tasas y demás procesos que pueden ser. O podían, porque Visaturismo quiere encargarse de hacer que hasta esto sea sencillo.

LA WEB QUE SIMPLIFICA EL PAPELEO DE LOS VISADOS

Los españoles, dentro de lo que cabe, podemos sentirnos afortunados. No necesitamos visados de turista para viajar a muchos puntos del mundo, pero sí es cierto que hay países clave en los que es fundamental. Intentar entrar en ellos sin estos documentos implica quedarse en la frontera o que, directamente, no se pueda siquiera tramitar el billete para volar. Lugares como China, Egipto, India, Estados Unidos, Australia o Cuba nos lo piden.

Si planeas unas vacaciones de ruta por cualquiera de esas naciones, ya sabes que hará falta. Y eso suele implicar siempre un proceso que, como mínimo, exige acudir a un portal online, rellenar un formulario con una serie de datos personales y respondiendo a preguntas relacionadas con tu perfil profesional, tus antecedentes penales y tus intenciones en el país destino. De hecho, la pregunta de si se tienen intenciones vinculadas al terrorismo resulta bastante curiosa a todo viajero que se enfrenta a este tipo de cuestionarios.

Luego, quedan a un lado la aceptación, las posibles impugnaciones o rechazos y, en casos muy concretos, la necesidad de acudir a entrevistas para explicar con más detalle los motivos del viaje y convencer a las autoridades de que tus intenciones son las normales y tienes medios suficientes para hacer tu viaje sin problemas. Lo cierto es que son trámites que pueden resultar tediosos y, sobre todo, confusos. De ahí la propuesta de VisaTurismo, ya que se encarga de agilizar y facilitar todo el proceso.

Y lo mejor es que, lo que ofrecen, está a tan solo un par de clics de distancia. Tanto a través de tu PC como de tu teléfono, o incluso de tu tablet, puedes echar un vistazo a su portal y obtener toda la información que necesitas, o disfrutar de todos los servicios que ponen sobre la mesa. ¿Cuáles son exactamente? Vamos a verlo.

VISATURISMO, APOYANDO LAS VISAS DE VIAJE ELECTRÓNICAS

Uno de los modelos que más fomentan desde esta web es el de las visas de turismo online o las e-visa. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos explicado antes de los formularios online, y es que son la solución más sencilla a la hora de hacer todos los preparativos del viaje. Sin necesidad de personarse en ninguna embajada u oficina de turismo, los viajeros pueden efectuar todos los trámites que necesiten para viajar donde deseen sin moverse de casa. Esta web, para empezar, ofrece acceso directo a los diferentes portales a través de los cuales solicitar el visado.

Sus profesionales se encargan no solo de llevarte, sino también de guiarte. Ofrecen un servicio total e integral de revisión y de presentación de los datos para que los viajeros no tengan ni un solo problema con sus solicitudes, ni con las autoridades fronterizas. Además de eso, explican todas las particularidades del proceso a efectuar en cada país para que no haya ni una sola sorpresa durante este.

¿Planeas visitar Sri Lanka, Canadá o EEUU? No hay problema, a través de su web accedes a las opciones de cada país, descubres los requisitos que tienen para entrar, las cuotas a pagar para conseguir el visado, los plazos que hacen falta y todo lo que puedas imaginar. No dejan duda sin responder y, además, actualizan constantemente para contemplar cada cambio que pueda surgir. Algo especialmente importante en los tiempos que corren, con casos como el de India, que sigue planteándose qué hacer con sus fronteras a causa de la pandemia.

Una página web que extiende la alfombra que te lleva prácticamente desde casa hasta tu nuevo destino. Vayas a donde vayas, echar un vistazo a lo que ofrece antes de informarte más es ideal para saber si necesitas visado y, en caso de ser así, qué debes hacer y cómo para obtenerlo fácilmente. Soluciones así, sobre todo para los amantes del turismo y los viajes a los lugares más exóticos, tenían que haber llegado antes, desde luego.