El paraíso está más cerca

No resulta nada pretencioso calificar a este espacio vizcaíno de perla del Cantábrico. Incluso equipararlo con otros destinos nacionales tan demandados en estos meses donde el calor arrecia y uno busca esa ansiada sensación vacacional plena. Urdaibai condensa en sus ríos, montes, playas, senderos, marismas, ermitas y pueblos pesqueros la esencia de lo que para muchos supone una escapada perfecta. Naturaleza, mar, gastronomía e historia al servicio del turista. Un turista que este mes de julio que hoy dejamos atrás portaba DNI vasco o bien de comunidades limítrofes, siendo excepcional localizar a visitantes extranjeros, tan habituales en cualquier otro verano en Urdaibai.

Pero no en este. Precisamente y adelántandose a esta tendencia de turismo local o de proximidad y a modo quizás de obsequio para quienes apuestan por descubrir los rincones vecinos, desde Urremendi, la Asociación de Desarrollo Rural de la comarca de Urdaibai se adaptaron a la situación cambiante y llevaron a cabo una serie de acciones con actividades variadas, de lunes a viernes, que siguen la estela de turismo sostenible, tan demandado en la actualidad. “Solemos trabajar desde principio de año siguiendo un plan estratégico porque este año nos vamos a adherir a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que es una acreditación que otorga Europark y que si todo va bien vamos a ser los primeros acreditados por ellos como una reserva en Euskadi que obtiene esa carta. Entonces tenemos una estrategia enfocada a ello. Teníamos un plan de acción que se nos vino abajo totalmente con la situación en que nos encontramos, porque el inicio de año no tuvo nada que ver con lo que hemos tenido después. De modo que hemos tenido que adaptarnos a lo que había y hacer algunos cambios”, señala Eider Ormaetxea, técnico de Turismo de Urremendi.

En ese proceso de adaptación surgió el proyecto Bizi (“vivir” en euskera) and visit Urdaibai pensando en ese público objetivo cambiante pero también en todas las empresas privadas turísticas, pequeñas o medianas, que iban a sufrir en primera persona las consecuencias de un verano atípico. “Este proyecto consistía en crear una oferta super amplia para que la gente que venga a visitarnos o los locales que se quedan aquí los meses de julio y agosto tengan el mayor número de actividades y visitas guiadas para recorrer o conocer distintos puntos. Creamos una plataforma, un microsite, donde colaborando con 20 empresas de turismo activo y guías de la comarca ofertamos actividades de lunes a viernes para estos dos meses de verano. De forma que cada día tienes mínimo cuatro actividades o visitas para hacer. Con esto buscábamos que la gente tuviera una oferta amplia y que pudiera reservarlo desde la propia plataforma, asegurándote la plaza y con el plus de que con la forma en que está organizado, aunque haya solo una persona se va a realizar”, detalla la técnico emplazándonos a la propia web de Turismo Urdaibai donde se encuentra la pestaña con el desplegable de actividades programadas. Para hoy, por ejemplo, disponen de una visita matutina guiada en bicicleta eléctrica por Urdaibai, una visita y degustación, que incluye tres txakolís y pintxo, a la Bodega Itsasmendi, una visita guiada a la Cofradía de Pescadores con las rederas y su correspondiente degustación de productos locales o una visita guiada al municipio de Ereño.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Como relata Ormaetxea, mediante ese abanico tan extenso de actividades y visitas -con salidas guiadas en kayak o en paddle surf, visitas a Gaztelugatxe en barco o un paseo en barco también por la ría, visitas a bodegas de txakolí, con catas, a pie de viñedos, paseos a caballo, visitas guiadas en Gernika, Bermeo, Mundaka, Ereño y en distintos puntos de la comarca, entre otras muchas- se pretende premiar a quien se queda o a quien llega pero al mismo tiempo dar un impulso a esas empresas turísticas de la propia comarca, convirtiéndose en una forma de “darles un pequeño respiro y asegurarse los ingresos”. “Es la primera vez que hacemos algo así como también estamos trabajando todo con un enfoque de sostenibilidad, que es la apuesta que hacemos por el turimo en Urdaibai. Hemos hecho una campaña de movilidad sostenible para fomentar no solo el uso del transporte público sino de cualquier transporte que no sea el coche. La idea es que nos olvidemos de movernos en coche, tanto para venir a Urdaibai como para moverte por aquí. Hemos hecho una campaña en redes sociales y demás para que tanto los que están aquí como los que se animen a venir le den una vuelta y se animen de otra forma, que no sea la típica de cojo el coche y me voy moviendo porque además sabemos los problemas que hay en muchos de los pueblos a la hora de aparcar”, puntualiza ante esta nueva forma de desplazamiento en clave sostenible.

Para todo el que esté interesado en esta única reserva de la biosfera de todo el País Vasco, “algo que ya de por sí la convierte en algo único y especial”, puede recalar en el Top 10 de recursos turísticos de la comunidad, donde encontrará tres de ellos: “una es la propia reserva, otra es Gaztelugatxe y la tercerca es la Casa de Juntas y el árbol de Gernika”. De ahí que lleve adherido el apellido de “destino multiproducto”. “Hay destinos muy enfocados a lo gastronómico, otros a la naturaleza, y nosotros tenemos de todo. Es un destino adecuado para los que le gusta realizar actividades porque hay senderos que recorrer, descensos de la ría de Mundaka en paddle, en kayak, pero a su vez gastronómicamente tienes lugares interesantes, desde restaurantes a productores que te pueden enseñar sus productos en sus propias casas para ver el proceso. O la típica ruta de pintxos que se puede hacer en cualquier pueblito. Es un destino adecuado para el turismo familiar o para parejas, no es un destino masificado ni de playa que esté lleno de chiringuitos o ruidoso”, sentencia la técnico.

No está de más anotar que el sector hostelero está siguiendo concienzudamente los protocolos marcados desde Sanidad y que “está funcionando todo con normalidad, salvo algunos pocos que no se han animado a abrir pero que son una minoría”. Ante un menú tan completo y cómodo, solo queda pararse a degustarlo para saborearlo sin pasar por alto ninguno de sus detalles. Porque como dicen “esto es otro rollo. Es Urbaibai”.

MAPA DEL VIAJERO

CONTACTO E INFORMACIÓN

Situación Pamplona dista de la Reserva Natural la Biosfera Urdaibai a una hora y 55 minutos (158,9 km) circulando por la A-10.

Web actualizada El enclave dispone de una web turismourbaibai.com en la que el visitante tiene a su disposición las actualizaciones de las actividades diarias, descripción, horarios, precios y plazas disponibles en la comarca para poder planear el viaje.



Dónde comer Al igual que ocurre con los alojamientos para pernoctar, la web dispone de un directorio distribuido según los 20 municipios de Urdaibai que contiene los principales restaurantes, tabernas o asadores de cada uno de ellos. Con opción de reserva a través de sus teléfonos directos.



Dónde alojarse En dicha web se ofrece una lista detallada, con las características y direcciones de los establecimientos, de los diferentes alojamientos (casas rurales, apartamentos turísticos, albergues, agroturismos, pensiones, campings y hoteles) que se presentan en la veintena de pueblos que conforman la comarca.



Más información

