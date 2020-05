Bajan un 75,6% en marzo las estancias en alojamientos extrahoteleros de Navarra

Actualizada 04/05/2020 a las 12:54

En el mes de marzo se realizaron un total de 13.113 pernoctaciones en los establecimientos extrahoteleros -turismo rural, campings, apartamentos y albergues- de Navarra, lo que supone un 75,6% menos que en el mismo mes de 2019. Las de residentes en España descendieron un 74,6% y las de no residentes un 85,2%.



Por su parte, el número de personas viajeras alojadas disminuye un 77,7%, hasta alcanzar los 4.295. Las personas residentes en España bajan un 75,3% y las no residentes un 96,1%. La estancia media es de 3,1 pernoctaciones, crece un 9,3% respecto a marzo de 2019, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra.



Por tipo de alojamiento, el número de personas viajeras alojadas desciende un 54,5% en albergues, un 75,8% en acampamentos, un 79% en turismo rural y un 86,1% en apartamentos.



En lo que va de año, las pernoctaciones en la Comunidad foral decrecen un 17,7% respecto al mismo periodo de 2019, las de residentes bajan un 19,1% y las de no residentes un 6,4%.



En total se alojaron 31.252 turistas en el periodo acumulado enero-marzo, un 12,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los residentes descienden un 8,1% y los no residentes un 42,2%. La estancia media decrece un 6,1% respecto a 2019, hasta situarse en 2,9 pernoctaciones por viajero.



Por tipo de alojamiento, el número de personas viajeras se incrementa un 18,4% en apartamentos y desciende un 15,6% en turismo rural, un 25,6% en albergues y un 29,9% en campings.



ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL



En concreto, durante el mes de marzo las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural decrecen un 71,8% en tasa interanual. Las de residentes descienden un 71% y las de no residentes un 95,7%. La estancia media de las personas viajeras es de 3,2 días, cifra que resulta un 34,7% superior que el mismo mes del año anterior.



En el mes de marzo se ofrecieron 392 establecimientos de turismo rural, con 3.178 plazas estimadas, un 40,7% menos que las registradas el año anterior. El grado de ocupación, estimado en 5,3, baja un 52,4%.



Se emplearon a 842 personas trabajadoras para atender los establecimientos de turismo rural de Navarra, un 2% menos que el mismo mes del año pasado.



Por comunidad autónoma de procedencia, la aportación de personas viajeras que pernoctan en los apartamentos turísticos de la Comunidad foral corresponde a País Vasco (35,8%), Madrid (18,3%) y Castilla y León (8,4%). El turismo interno navarro representa un 28,6% del total.

En el periodo acumulado del año hasta el mes de marzo las pernoctaciones decrecen un 10,4%. Las de residentes descienden un 9,5% y las de no residentes un 35%.

CAMPINGS Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Por su parte, las pernoctaciones en campings caen un 84,2% respecto al mes de marzo de 2019. Las de residentes decrecen un 83,5% y las de no residentes un 96%. La estancia media decrece un 34,5%, y se sitúa en 2,4 días. Se emplea a 29 personas trabajadoras para atender los campings de Navarra, un 59,2% menos que el mismo mes del año pasado.



Respecto al origen de las personas viajeras residentes en España, cabe señalar que País Vasco (34,3%) y Cataluña (23,4%) son las comunidades autónomas con mayor aportación de personas viajeras. Por su parte, destaca el turismo interno navarro que suma el 24,8% de los viajeros.



En el total del periodo acumulado hasta marzo, las pernoctaciones descienden un 56,6%. Las de residentes decrecen un 56,7% y las de no residentes un 54%.



Por otro lado, durante el mes de marzo las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Navarra decrecen un 74,6% interanual. Las de residentes bajan un 72% y las de no residentes un 70,8%. La estancia media en marzo es de 5,0 días por persona, un 82,5% superior al valor estimado en marzo de 2019.



El grado de ocupación de los apartamentos turísticos es del 8,5 de las plazas ofertadas en Navarra, un 51,1% menos que el año anterior. Por comunidades autónomas de procedencia, la mayor aportación de personas viajeras que pernoctaron en apartamentos turísticos de la Comunidad foral fueron Madrid (26,3%) y Cataluña (15%). El turismo interno navarro suma el 6,4% de los viajeros residentes en España.



En el periodo enero-marzo las pernoctaciones aumentan un 22,7%. Las de residentes suben un 28,8% y las de no residentes un 9,7%.



ALBERGUES



Por otra parte, durante el mes de marzo las pernoctaciones en albergues de Navarra decrecen un 37,8% interanual. Las pernoctaciones de personas residentes bajan un 36,5% y las de no residentes un 58,5%. La estancia media en marzo es de 2,7 días por persona, un 36,9% más que hace un año.



En el periodo acumulado hasta marzo de 2020 las pernoctaciones registran un crecimiento del 15,2%. Las de residentes ascienden un 15,6% y las de no residentes un 10,4%.