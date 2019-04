Escapadas cercanas para la Semana Santa en Navarra

Actualizada 19/04/2019 a las 11:13

Probablemente, muchos de los lectores de estas páginas en este momento levantarán sus ojos y alcanzarán a ver el mar. O, si no lo están viendo, el olor a playa les recordará su cercanía. Y digo el mar como podría decir las cumbres de rocosas montañas donde a uno le invade una calma inusual que puede resultar hasta extraña - ¿dónde se esconde ese ruido de fondo que se despierta y se acuesta cada día con nosotros?-. Pero si no se identifican con ninguno de ellos y lo que ven mientras leen el Diario es el habitual azulejo de su cocina, deben proseguir con la lectura. Porque aunque desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se han arrojado unas cifras nada desdeñables de ocupación turística nacional para esta Semana Santa - no prevé un ‘boom’ en cuanto a ocupación turística pero apunta que superará el 78%-, son muchos los que no han tenido que preparar maletas a última hora o apresurarse para no perder el último tren de la tarde del pasado miércoles.



¿Y esto implica no salir de casa? Si han consultado las previsiones meteorológicas, será su primera opción pues la lluvia puede que se convierta en una compañía algo molesta - al menos durante la jornada de hoy-. Pero el panorama mejora de cara al fin de semana en la Comunidad Foral. Por ello, toca marcar un rumbo - cercano- para que la vuelta la semana que viene sea más llevadera y menos traumática. En esta doble página se perfilan cuatro direcciones que, bien combinadas o por separado, sean capaces de suplir las carencias de no pisar la arena de la playa en pleno abril -y más allá del culto religioso propio de estas fechas-. Para toda la familia dos de ellas, especialmente para los más pequeños de la casa, y para los adultos las otras dos en Irurre y Briones que están en las antípodas de las primeras pero que gozan igualmente de un gran atractivo. Privilegiados aparte, adelante.

Sendaviva, de la mano de Palmira y Piko

Leíamos hace poco que la burrita Palmira, la mascota oficial del parque Sendaviva, había sufrido una transformación - se había modernizado- y que junto a Piko iban a protagonizar esta nueva temporada el nuevo espectáculo del circo. Junto a ellos, la oferta de ocio para estos días se completará con cuatro nuevas capibaras - el roedor más grande del mundo- que podrán verse en la ‘Isla de los monos’ en la zona de la feria, un águila de Wahlberg, único ejemplar que vuela en una exhibición en toda Europa, y Lumbier, el buitre leonado que fue recuperado en la Foz de Lumbier tras precipitarse de su nido, durante la exhibición de vuelo de aves rapaces. En horario ininterrumpido de 11 a 20 horas, el parque está abierto desde ayer hasta el martes 23 - así como la semana de Pascua, del viernes 26 al domingo 28 de abril- con unas tarifas que en taquilla alcanzan los 28 euros para la entrada de adulto, mayores de 12 años, y 21 euros para los niños - de entre 5 y 11 años, mismo precio que abonarán las personas mayores de 65 años-. Y si las pilas no se han agotado tras su paso por el parque, en la localidad limítrofe de Arguedas se celebran las fiestas de la juventud con un programa que incluye a la séptima gigantada mañana a las 11 horas, espectáculos de vaquillas a media tarde de la ganadería Ustárroz Sanz, y charanga popular a partir de las 20 horas cada día, hasta el próximo lunes. Como habíamos adelantado, opciones que bien juntas o por separado acabarán por completar de la mejor manera posible este fin de semana.

Dónde

Desde Pamplona el parque Sendaviva se encuentra en Arguedas, a una hora (88,5 km) por la AP-15. Concretamente, en la Crta. Virgen del Yugo s/n.

Adiós al estrés y a la ansiedad

Si nombramos a Henri Lenaerts lejos de las escuelas de Arquitectura o Diseño es para fijar la atención en su museo. Tras el nombre de este escultor belga, habitual de la filosofía hindú, se esconde un refugio de “meditación permanente” en Irurre. Quienes han estado destacan sus llamativas vistas sobre las aguas del embalse de Alloz, el valle de Guesálaz y la sierra de Urbasa-Andía. Un enclave que irradia energía y donde se llevan a cabo a lo largo de todo el año distintas sesiones - principalmente de yoga y de técnicas de relajación y meditación- para huir de ese estrés continuo que persigue hoy en día a muchas personas. El objetivo no es otro que el de ser consciente del cuerpo de uno mismo, de su respiración, “con el fin de conseguir una sensación de sosiego y bienestar”. Estas sesiones adquieren distintos formatos bien de una mañana completa, de un día, de un fin de semana o de mayor duración, y se suelen realizar formando grupos pequeños - de entre 5 y 10 personas-. Puede que la desconexión sea tal que incluso se llegue a escuchar de fondo el sonido del mar...

Dónde

Desde Pamplona el museo Lenaerts se lozaliza a 36 min (38,7 km) circulando por la A-12, en pleno valle de Guesálaz.

Ante la cara más sabrosa de Picasso



Conjugar Picasso y vino al mismo tiempo puede suponer una experiencia enriquecedora a todas luces. Es lo que debieron pensar desde Vivanco Bodega, Fundación y Experiencias al proponer la exposición Picasso Dionisiaco. ¿Que de qué hablamos? Hablamos de una composición a base del fondo artístico de Vivanco en torno a la figura de este artista mundialmente conocido y reconocido y las obras que muestran su inspiración en el vino - un total de 22, tres de ellas cerámicas-. Un apunte: las intenciones del pintor reflejadas en cada obra expuesta se desvelarán en las diversas visitas que Vivanco ha diseñado para estos días de vacaciones, bien por libre o guiadas. Semana Santa supone así la mejor excusa para disfrutar de esta muestra antes de su clausura, el próximo 16 de junio.

El comisario de la muestra, que también ostenta la dirección del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, Eduardo Díez, se encargará de guiar Entre faunos y bacantes, la opción más completa para descubrir al Picasso más enológico, una experiencia que se vale de un maridaje gastronómico y que concluye con una cata de tres de los vinos de colección de Bodegas Vivanco - se degustarán junto a tres tapas elaboradas por el restaurante Vivanco para la ocasión, según el vino que la acompañe y la filosofía de los espacios picassianos-. Desde Briones se lanza el reto de descubrir algo más, no solo de Picasso sino de la propia cultura del vino a través de cinco salas expositivas del Museo Vivanco -entre los días 18 y 28 de abril-. Para los expertos están reservados los sábados con sus cursos de cata, “una excusa perfecta para despertar los sentidos y aumentar los conocimientos”. Un paseo sensorial, sí, y también gastronómico.

Dónde

Desde Pamplona la localidad de Briones (La Rioja) se alcanza a través de la A- 12, en un trayecto de una hora y veinte minutos aproximadamente (120 km). Más información en www.vivancoculturadevino.es.

Magia en plena naturaleza

Los elementos necesarios: un escenario natural, el renacer de los monjes cistercienses y un público entregado con el ímpetu de empaparse de la historia del monasterio de Iranzu, uno de los monasterios más poderosos de la Península Ibérica. El bosque mágico resuelve esta ecuación, una teatralización que discurre por el cañón del río Iranzu, en las estribaciones del parque natural de Urbasa y Andía, y que podrá disfrutarse mañana y pasado - y también los próximos 27 y 28 de abril, y 5 y 12 de mayo- en horario de 11 de la mañana. Como apuestas para esta edición se estrena un nuevo guión, un nuevo grupo teatral y un nuevo espacio natural. Desde la organización, la Asociación Tierras de Iranzu junto con el Ayuntamiento de Abárzuza y con la colaboración de Fundación Caja Navarra y Gobierno de Navarra, señalan que “queda bien patente la interacción de los monjes cistercienses con la naturaleza, la brujería, la mitología y los antiguos oficios los cuales serán grandes protagonistas, a través de una actividad divertida y didáctica como es el teatro en plena naturaleza”. Con un coste de 4 euros para los adultos y 3 euros para los niños, más de veinte actores darán vida a leñadores, carboneros o ganaderos de pleno siglo XIX que se entremezclarán entre los asistentes para sumirles en un sueño. Un sueño que les permitirá viajar en el tiempo en un paraje único y sin necesidad de volar muy lejos.

Dónde

Desde Pamplona será necesario tomar la A- 12 durante casi 35 kilómetros, unos 38 minutos de trayecto. Más información de las Ecorrutas en info@tierrasdeiranzu.com.

