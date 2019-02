Japón, República Dominicana y Polonia, novedades de la XIV edición de Navartur

Actualizada 22/02/2019 a las 16:06

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha inaugurado este viernes la XIV Feria Internacional de Turismo (Navartur), que se celebrará en Baluarte hasta el 24 de febrero con Japón, República Dominicana y Polonia como países invitados.



Navartur se celebra este año bajo el lema "Hacemos realidad tus sueños" y cuenta con 150 expositores, 10 de ellos de Navarra.



Uno de los grandes atractivos de la feria es el stand de Japón, que, además de presentar sus ciudades principales, como Tokio, Kioto, Osaka o Hiroshima, apuesta por los lugares más espirituales y la diversidad de sus destinos, que tienen una amplia oferta turística en naturaleza, arquitectura, cultura, arte y gastronomía.



Otras de las novedades de la feria son la presencia del Suroeste de Francia, con sus cuatro departamentos: Gers-Gascuña, Haute-Garonne, Tarn y Tarn-et-Garonne; o la oferta de casas rurales en Austria, Bélgica, Suiza e Italia.



Navartur acoge además el II Congreso Internacional de Turismo Gastronómico (FoodTrex Pamplona), que reúne a más de 200 expertos de 12 países.



En la inauguración de la feria, el vicepresidente Ayerdi ha señalado que Navartur "es una cita obligada, que ya está consolidada en la agenda de turismo de Navarra".



En 2018, visitaron la feria 43.440 personas, un 10 % más que en la edición anterior.



Ayerdi ha hecho especial hincapié en que la feria es "una oportunidad muy buena para recordar a los propios navarros y navarras las posibilidades que tiene la propia Comunidad" Foral.



En ese sentido, tras indicar que el año pasado aproximadamente un 8 % de todas las pernoctaciones en Navarra fueron hechas por navarros y navarras, Ayerdi ha afirmado que "es importante recordar que nuestra tierra es maravillosa".



Por ello, ha transmitido a los navarros el mensaje de que "no dejen de visitar el territorio, que el del norte no deje de visitar el sur o el propio norte, y al revés, que conozcamos nuestra tierra, que nos ofrece muchas posibilidades".



En los 150 stands, ha apuntado, se ofrecen cerca de 500 destinos, pero "mirando para casa", ha instado a los turistas a que visiten Navarra, "que se acuerden de que, con este medio invierno-primavera que tenemos, estos fines de semana", pueden acercarse a la Comunidad Foral durante todo el año y "no solo en las 'puntas' de verano".



"Queremos que el turismo sea una actividad que no solo se concentre en los momentos más señalados, sino que se pueda realizar a lo largo de todo el año", ha insistido.



Ayerdi ha subrayado atractivos turísticos de Navarra como "entornos de naturaleza, patrimonio, nuestros caminos, nuestras rutas verdes y nuestras ciudades. Pamplona desde luego, también Tudela. El mix es formidable".



El vicepresidente ha valorado el auge del turismo de interior. En el 2018, en Navarra se mantuvieron las cifras de 2017, que "fueron cifras récord", pero se consiguió elevar el número medio de pernoctaciones por viajero y el gasto medio del viajero en destino y también se logró desestacionalizar las visitas.



"Hubo datos muy buenos en octubre y en noviembre, y eso es bueno, eso es lo que queremos, que las personas nos visiten a lo largo de todo el año y nos visiten con más capacidad de gasto", ha asegurado Ayerdi, quien ha estimado que Navarra tiene margen de crecimiento en este sector.

