El trasplante capilar en Turquía adquiere popularidad

Turquía se ha conseguido posicionar como uno de los países estrella para el turismo médico mundial y el gobierno turco está apostando fuerte en ello. Según el Ministerio de Salud Turco, se espera que en el año 2023 haya 2 millones de turistas visitando el país solo con propósitos médicos y/o estéticos. Actualmente, el tratamiento más solicitado es el trasplante capilar



Después que el sector turístico entrara en crisis debido a los problemas políticos durante los años 2015 y 2016, Turquía ha vuelto a ganar visitantes gracias a los viajes médicos y de salud.



El pasado año 2016, 746.000 personas visitaron Turquía para realizar algún tratamiento médico o estético, una cifra que resulta ser casi 10 veces mayor que en 2008, año en que el país recibió 75.000 turistas con propósitos médicos.



El trasplante capilar es el tratamiento más famoso, con un total de 180.000 operaciones realizadas en el 2016. Otras intervenciones médicas también muy frecuentes son las operaciones de cirugía plástica, la estética dental, la fecundación in vitro, tratamientos para la obesidad, ortopedia, cardiología, oncología y cirugías cerebrales.



LAS CLAVES DEL ÉXITO



Los tres motivos principales de este éxito son los precios competitivos, el poco tiempo de espera y la calidad de los tratamientos. Mientras que en España un trasplante de cabello cuesta como mínimo unos 5.000 € y existe una demora de aproximadamente 6 meses, el precio del trasplante capilar en Turquía empieza a partir de los 1.600 € -incluyendo el tratamiento y el alojamiento- y prácticamente no existe espera; incluso se puede reservar la intervención de un día para el siguiente. Además, Turquía es un país con una atención al paciente excelente.



Internet ha sido la herramienta clave para el desarrollo de este tipo de turismo, ya que no es necesario acudir en persona a una consulta médica para obtener una cotización personalizada para la intervención. Cualquier paciente puede conocer el precio y plan de tratamiento sin tener que moverse de casa.



Gülsultan Doğan, cofundadora de la compañía de viajes médicos MCAN Health, empresa ganadora del premio a la Mejor Empresa de Turismo Médico de Turquía del año 2017 por la revista Mood Magazine y ganadora del premio al Mejor Servicio al Cliente por una plataforma de búsqueda de tratamientos médicos británica, cuenta como está evolucionando este tipo de turismo en el país: “Turquía es uno de los destinos turísticos mundiales más importantes para tratamientos médicos. La razón principal por la cual muchos pacientes escogen Turquía es por los cirujanos con años de experiencia, los hospitales con acreditaciones internacionales y la alta tecnología médica. Además, la nueva regulación del Ministerio de Salud de Turquía que ha entrado en vigencia este mes de julio del 2018, añade más seguridad y asegura calidad de los tratamientos para los pacientes internacionales. Las personas que contraten tratamientos médicos o estéticos a través de empresas acreditadas por el Ministerio de Salud, pueden estar seguros de que sus derechos, su privacidad y su seguridad estarán protegidos por las autoridades del país.”



Como comenta Gülsultan Doğan, el aumento de este turismo ha llevado al gobierno del país a tomar medidas para regularizar las empresas que ofrecen tratamientos médicos y estéticos a pacientes internacionales, de esta forma, asegurarse que estos reciben un servicio de calidad y erradicar las prácticas irregulares. Es por eso que todas las agencias de viajes médicos tienen hasta finales del 2018 para registrarse como miembros de la TURSAB (Asociación Turca de Agencias de Viaje) y adaptarse a las regulaciones que esta impone.



Algunas de estas normas son: ofrecer un servicio de atención al paciente en, como mínimo, dos lenguas las 24 horas del día, incluir un seguro en el paquete de viaje y ofrecer todos los detalles sobre los doctores que realizarán el tratamiento reservado. Además, el paciente tendrá siempre a su disposición hojas de queja y/o reclamación oficiales en caso de existir deficiencias en el servicio.



Estambul es donde más turistas llegan para realizar tratamientos médicos o estéticos y la ciudad actualmente cuenta con aproximadamente 400 empresas que ofrecen este tipo de viajes. Al existir una oferta tan grande, puede resultar difícil para los pacientes escoger la mejor clínica. Por esa razón, desde MCAN Health, recomiendan que cualquier persona que quiera someterse a un tratamiento estético o médico en Turquía se asegure de que la empresa está registrada y es miembro de TURSAB, que pida información sobre los cirujanos o médicos y, al ser posible, se busquen opiniones de antiguos pacientes.



